Эффективность рыбозащитного устройства на ТЭЦ-10 в Ангарске оказалась выше прогнозов

«Центр экологических исследований и мониторинга» оценил эффективность рыбозащитного устройства (РЗУ) на входящей в Эн+ ангарской ТЭЦ-10. Фактическая эффективность устройства – 80%, это значительно выше запланированных показателей. Энергохолдинг инвестировал в проект более 30 миллионов рублей.

На территории ТЭЦ-10 в протоке Еловая реки Ангара располагается водозаборный ковш, через который на станцию поступает вода для технических нужд. В 2022 году Эн+ установила там рыбозащитное сооружение, которое призвано предотвратить попадание рыбы в искусственный водоем.

Устройство выполнено в виде водо-воздушной смеси и состоит из насосов, трубопроводов для воды и воздуха, а также расположенных на дне модулей, которые создают рыбозащитный фронт. Со дна выходят потоки воздуха и воды, отпугивающие рыбу. Бурлящая стена из потоков воды и пузырьков воздуха растянута на 90 метров и препятствует заходу рыбы в канал.

Экологи высоко оценили эффективность устройства, отметив прежде всего, его верное расположение в акватории.

«В этом месте создается такой транзитный поток воды, который подхватывает молодь рыб и сносит их параллельно ледоотбойному сооружению, минуя свободную часть водозаборного ковша», – сказано в отчете экологов.

Для того, чтобы убедиться в надежности работы системы, специалисты провели научный эксперимент. Перед устройством была выпущена группа маркированных рыб, а после РЗУ натянуты сети, по числу контрольных рыб в которых и вычислялась эффективность рыбозащитного устройства. Оказалось, что вместо прогнозируемых 70% его эффективность составила 80%.

«Можно сделать вывод, что негативного воздействия на ихтиофауну водозабор не оказывает. Фактическая гибель рыбы в результате забора воды в период исследований не наблюдалась», – отмечают экологи.

«Вложения, которая компания делает в охрану окружающей среды будут приносить результат на протяжении десятилетий. Это интересный и нужный опыт для любых производственных предприятий подобного рода. Нам хотелось и впредь оставаться примером ответственного отношения к сохранению биологического разнообразия», – Директор ТЭЦ-10 (входит в Эн+) Дмитрий Васильев.

Основанный Олегом Дерипаской энергохолдинг Эн+ уже более 10 лет реализует ряд экологических проектов, которые направлены на защиту экологии и снижение воздействия на окружающую среду на в Приангарье и на Байкале. В основе 5-летний научный экологический мониторинг прибрежной части Байкала и его водосборного бассейна. Так же это волонтерская акция по уборке мусора «360», которая проходит уже 14 лет, превратившись за это время из корпоративного субботника во всероссийский проект. Продолжается очистка Байкала от пластика: проводятся экспедиции по поиску и подъему брошенных рыболовных сетей в акватории озера (в 2023 году со дна озера поднято около 2 т рыболовных сетей). Компания провела масштабную научную работу по изучению последствий изменения климата на Байкальской территории до конца столетия и разработке мер адаптации с целью сохранения водных ресурсов и природной экосистемы для будущих поколений.