Магазин с фирменной продукцией Сбера открылся в Иркутске

В Иркутске в центральном офисе Байкальского банка по адресу Нижняя набережная, 10 открылся SberShop – магазин фирменной одежды и аксессуаров Сбербанка. Мероприятие прошло в рамках HR-марафона, организованного компанией в Иркутске.

Зеленую ленту торжественно перерезали Рушан Сахбиев, Председатель Байкальского банка Сбербанка, он и стал первым покупателем иркутского SberShop, Елена Хохрякова, HR-директор Байкальского банка и Анастасия Колтачук, исполнительный директор Департамента брендированной продукции и мерча Сбермаркетинга.

Главным событием на открытии стало эффектное дефиле со стилизованной корпоративной одеждой и аксессуарами из SberShop. В роли моделей выступили сами сотрудники Сбера.

На подиуме демонстрировались спортивные костюмы, поло, толстовки, рубашки и другая одежда: кроме корпоративного зеленого в коллекциях были представлены разные цветовые палитры.

Особое внимание зрителей яркого fashion-показа привлекли аксессуары: обувь, платки, сумки, кепки, гаджеты и девайсы. Позже в новом магазине все желающие смогли сделать первые покупки и оплатить их улыбкой и бонусами СберСпасибо.

«Считаем, что продукцией SberShop будут активно интересоваться и наши клиенты, и партнеры. Ассортимент большой и подойдет на все случаи жизни: для спорта, отдыха и для работы. А мы будем двигаться в этом направлении и дальше – создавать корпоративный мерч с символикой Байкала», – Рушан Сахбиев, председатель Байкальского банка.

Познакомиться с ассортиментом SberShop и приобрести фирменный мерч можно по адресу Нижняя Набережная, 10 или заказать онлайн.