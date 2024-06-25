HR-марафон Сбера прошел в Иркутске

Как находить и удерживать талантливых людей, когда на рынке не хватает специалистов, эффективно использовать новые цифровые технологии в бизнесе – эти и другие актуальные вопросы работы с персоналом обсуждали на HR-марафоне, который провел Байкальский банк в Иркутске.

HR-марафон продолжался три дня: первый посвятили текущим трендам. Основной темой второго дня стал «Креатив в HR», на третьем участники прошли интенсив по сохранению и выработке энергии.

«Сегодня перед бизнесом стоят вызовы современного рынка труда: демографические проблемы, смена поколений, инструменты привлечения людей в компанию, их удержания и развития. На помощь приходят новые технологии, в том числе возможности искусственного интеллекта, и человекоцентричный подход, в основе которого – человек с его уникальными потребностями, мнениями, восприятием. Но самое главное – это вера в команду. Сотрудники приходят к вам на работу только тогда, когда верят в вас», – Рушан Сахбиев, председатель Байкальского банка.

Первая встреча HR-специалистов прошла в Байкальском банке в 2018 году, на которую собрались представители 15 иркутских компаний, чтобы совместно обсудить проблемы и перспективы кадрового рынка. Мероприятие стало регулярным.

В этой встрече приняли участие уже 200 представителей HR- сообщества более 100 компаний.

«Важно, что такие мероприятия проходят в Иркутске: они позволяют развивать профессиональные компетенции и формируют единое HR-сообщество. Здесь мы можем обмениваться опытом, рассказывать друг другу о тех инструментах, которые у нас уже внедрены, использовать опыт других компаний. Одним из актуальных трендов стала работа с моделью компетенций цифрового лидера, сегодня об этом детально рассказывал Сбер», – Виктория Илюхина, заместитель генерального директора по управлению персоналом ИНК.