В Иркутске прошел трехдневный HR-марафон

Фото: Андрей Фёдоров

Событие, организованное Байкальским банком Сбербанка, объединило представителей HR-сообщества города. «Сегодня HR – это не support, не поддержка, а равноправный бизнес-партнер, – отметила руководитель блока «Люди и культура», HR-директор Байкальского банка Елена Хохрякова. – Задача HR – вместе с бизнесом менять свой регион к лучшему, делать так, чтобы молодежь не уезжала в другие города, а находила возможности для своего дальнейшего развития здесь».

Помощь и обмен опытом

HR-клубу Сбера уже шесть лет. В 2018 году полтора десятка HR-специалистов иркутских компаний впервые собрались, чтобы совместно обсудить проблемы и перспективы рынка, поддержать друг друга. Со временем встречи стали регулярными: представители компаний говорили о том, как эффективно организовать удаленную работу сотрудников, как решать проблему кадрового голода, как использовать новые цифровые технологии в своей деятельности.

«Когда мир меняется, очень важно обмениваться опытом. Зачем тратить время на изобретение того, что уже придумано и внедрено другими? Зачем тратить время на понимание процессов, когда в каких-то компаниях они уже выстроены? Возможность обмена опытом, возможность помогать друг другу – это наша основная цель», – рассказала Елена Хохрякова.

От трендов до энергии

В этом году встреча HR-клуба продолжалась три дня и стала настоящим марафоном для профессионалов. Первый день посвятили текущим трендам: чтобы быть эффективными бизнес-партнерами, HR нужно разбираться в современных тенденциях, понимать, какие навыки и компетенции необходимы сотрудникам и лидерам компаний. «Например, искусственный интеллект. Дискуссия о том, применять его или нет, уже бессмысленна, – пояснила Елена Хохрякова. – Сейчас нам нужно думать о том, как сделать искусственный интеллект помощником в работе с кадрами».

Главной темой второго дня стал «Креатив в HR». «Сегодня мы должны постоянно искать креативные способы решения различных задач. Невозможно привлечь и удержать молодых сотрудников так, как мы делали это несколько лет назад. Стандартные подходы уже не работают», – рассказала Елена.

Третий день прошел под девизом «Главное – это энергия». «Мы с вами заботимся о людях, помогаем им, заряжаем их. Но если у нас самих внутри нет ресурса, делать это очень сложно», – считает HR-директор Байкальского банка. На марафоне участников научили восполнять свои внутренние ресурсы и объяснили, как при энергосберегающем поведении продолжать мотивировать и поддерживать других людей.

HR-марафон собрал 200 представителей HR- сообщества более 100 компаний. Мы попросили участников поделиться, что нового они узнали за эти три дня и в чем видят пользу таких событий для регионального бизнеса.

Виктория Илюхина, заместитель генерального директора по управлению персоналом ИНК:

Виктория Илюхина, заместитель генерального директора по управлению персоналом ИНК

Фото: Андрей Фёдоров

– Важно, что такие мероприятия проходят в Иркутске: они позволяют развивать профессиональные компетенции и формируют единое HR-сообщество. Здесь мы можем обмениваться опытом, рассказывать друг другу о тех инструментах, которые у нас уже внедрены, использовать опыт других компаний.

Иркутская нефтяная компания следит за трендами и быстро внедряет их в свою деятельность. Одним из таких трендов является работа с моделью компетенций цифрового лидера, сегодня об этом детально рассказывал Сбер. После HR-марафона появилось и вдохновение, и внутренняя потребность развиваться в этом направлении.

Дарья Пиранова, HR-менеджер сети супермаркетов «Удача»:

– HR-марафон интересен тем, что все знания, которые у нас есть и которые мы получаем во время выступления спикеров, систематизируются, упорядочиваются. Здесь, на площадке мероприятия, у нас возникает куча идей, выстраивается алгоритм действий.

Практически все инструменты, которые были озвучены спикерами, мы уже применяем достаточно широко, но для повышения эффективности нужны дополнительные действия. Например, четкая постановка целей и донесение их до всех сотрудников компании. Это важно.