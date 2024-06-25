Игорь Бутман и Леонид Агутин выступят на фестивале «Ангара-Джаз» при поддержке ИНК

В Иркутске состоится первый Всероссийский молодежный фестиваль-форум «Ангара-Джаз» при поддержке Иркутской нефтяной компании (ИНК). Хедлайнерами мероприятия выступят Игорь Бутман и Леонид Агутин.

Фестиваль пройдет с 13 по 14 июля на территории архитектурно-этнографического музея «Тальцы». «Ангара-Джаз» включает две сцены под открытым небом. Основной площадкой станет сцена «ИНК-Мейнстрим», где выступят молодые джазовые коллективы со всей России – более 100 артистов. На второй сцене состоятся концерты Леонида Агутина и Игоря Бутмана.

Гости фестиваля также смогут стать участниками образовательных программ, партнерских спецпроектов, творческих мастер-классов и познакомиться с историей уникальных памятников архитектуры и этнографии XVII – начала XX веков.

В частности, ИНК планирует организовать музыкальные и спортивные мастер-классы, развлечения для детей. Также в соцсетях Иркутской нефтяной компании состоится розыгрыш билетов на фестиваль.

По итогам форума лучшие пять из 12 музыкальных коллективов-участников получат возможность создать собственные шоу-кейсы под наставничеством Московской академии джаза и презентовать их в рамках фестиваля «Джаз на Байкале».

– Сейчас появилось огромное количество молодых и талантливых музыкантов из Иркутска, Красноярска, Новосибирска, с Дальнего Востока. Уверен, что на «Ангару-Джаз» будет большое количество заявок. Это будет фестиваль молодости, музыки, красоты и истории. Мы планируем сделать мастер-классы, творческие встречи, джем-сейшн. Надеюсь, что всё получится. Мы постараемся сделать так, чтобы в будущем состоялся и второй такой фестиваль, и третий, чтобы «Ангара-Джаз» стал еще одной культурной жемчужиной. Планы у нас большие, – отметил Игорь Бутман.

– Мы рады поддержать первый молодежный джазовый фестиваль «Ангара-Джаз». Уверены, он станет настоящим праздником музыки, который позволит молодым талантам проявить себя и вдохновить новое поколение музыкантов, – сообщил генеральный директор ИНК Яков Гинзбург.

Фестиваль организован Фондом поддержки и развития музыкального искусства Игоря Бутмана, Фондом поддержки инновационных творческих проектов и музыкального развития «Джаз на Байкале» при поддержке министерства культуры Российской Федерации и министерства культуры Иркутской области.