40% иркутян считают ипотеку выгоднее аренды

59% риелторов утверждает, что выгоднее платить ипотеку, 25% – снимать жилье. Данные приводит сервис по поиску работы SuperJob.

Доводы противоречивые: «Приобретается собственное жилье. В дальнейшем можно в любой момент его продать»; «Банку переплата около 40%. На эти деньги можно всю жизнь снимать шикарное жилье и не быть привязанным к одной точке».

Среди экономически активных иркутян голоса распределились так: 41% считают более выгодным в их городе взять ипотеку, 23% – снимать жилье. Причем сторонников ипотеки среди женщин больше, чем среди мужчин. Жители регионов – за ипотеку чаще, чем москвичи и петербуржцы.

Число сторонников съемного жилья больше среди тех, кто моложе. Горожане с зарплатой от 100 тыс. рублей в месяц за аренду выступали в 1,5 раза чаще тех, кто получает менее 50 тыс. рублей.

По данным на март 2024 года, в крупнейших городах РФ ипотечный платеж на вторичном рынке в 2,3 раза превышает стоимость аренды. Разрыв растет, так-как съемное жилье последние полгода дорожало медленнее ипотеки. Об этом рассказала эксперт Циан.Аналитики Елена Лапшина.

Наименее выгодно приобретать жилье в Казани – ипотека в 3 раза дороже: стоимость квадратного метра здесь самая высокая среди миллионников, при этом по уровню ставок столица Татарстана находится лишь в середине списка.

Немногим лучше ситуация в Санкт-Петербурге и Москве (разница в 2,7 и в 2,5 раза соответственно). Минимальный разрыв – в Челябинске, Перми и Екатеринбурге (в 1,9 раз).