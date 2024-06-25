«Декабристы в Иркутске – это настоящий бренд, его необходимо развивать» – федеральный эксперт

Это позволит привлечь туристов.

В Иркутске в минувшие выходные прошел ряд семинаров по созданию и продвижению уникальных региональных сувениров, развитию событийного и музейного туризма. Их провел член Правления Российского союза туриндустрии и лауреат премии Правительства РФ в области туризма Геннадий Шаталов.

Он отметил, что событийный туризм – это настоящий магнит по привлечению туристов.

– У туристического события всегда должна быть своя история и легенда. Очень важно, чтобы они были привязаны к земле, к конкретному месту и населенному пункту. Нужно использовать инструменты мотивации для различных групп ключевой и целевой аудитории, – подчеркнул Геннадий Шаталов.

Федеральный эксперт отметил, что пребывание декабристов в Иркутске – это настоящий бренд города, который нужно развивать, это может привлечь туристов.

– Очень рады, что нам удалось провести встречи представителей регионального туристического бизнеса с настоящим гуру туризма Геннадием Шаталовым и детально разобрать ключевые для Иркутской области направления туризма, – отметила руководитель агентства по туризму Иркутской области Евгения Найденова. – Уверена, что полученные знания станут для нас хорошей мотивацией и подспорьем в деле развития туризма в Приангарье. Ждем всех на выставке-форуме «Интурмаркет Байкал» в октябре, где мы представим результаты нашей совместной работы в этом направлении, – отметила руководитель агентства по туризму Иркутской области Евгения Найденова.

Международная туристическая выставка-форум «Интурмаркет Байкал» пройдет в Иркутске с 10 по 12 октября.

Напомним, что по итогам 2023 года Иркутская область приняла около 1,8 миллионов туристов, в 2024 планирует принять до 2 миллионов.