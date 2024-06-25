«Зависшие» активы ВТБ могут перейти в специальный траст

Выплаты в адрес кредиторов под санкциями могут осесть в трасте на 15 лет. Об этом пишет РБК со ссылкой на отчет компании Teneo Financial Advisory Ltd.

Управление по осуществлению финансовых санкций (OFSI) Министерства финансов Великобритании в конце мая 2024 года скорректировало лицензию, по которой могут быть реализованы активы бывшей британской «дочки» ВТБ – инвестбанка VTB Capital.

Согласно документу, OFSI разрешило администраторам приступить к реализации ранее предложенной схемы расчетов с кредиторами (Scheme of Arrangement) VTB Capital, в том числе с материнским банком в России. Если механизм будет одобрен, то погашение обязательств будет осуществляться через специальный траст – Holding Period Trust (HPT), писал РБК.

Изначально генеральная лицензия INT/2022/1280876 разрешала VTB Capital проводить ограниченный ряд финансовых операций – например, оплачивать услуги сотрудников или делать страховые взносы. Она корректировалась и продлевалась, но особый порядок расчетов с подсанкционными кредиторами ранее не регламентировала.

Ранее ВТБ увеличил номинал акций с 1 копейки до 50 рублей. Количество обыкновенных акций до увеличения их номинальной стоимости – 26 849 669 465 190 шт., номинальная стоимость обыкновенной акции до консолидации – 1 копейка.

Количество обыкновенных акций, которые консолидируются в одну акцию той же категории составляет 5 000 шт. номинальной стоимостью 1 копейка. Каждая конвертируются в 1 обыкновенную акцию номинальной стоимостью 50 рублей каждая. Таким образом количество обыкновенных акций после консолидации составит 5 369 933 893,038 шт., номинальная стоимость обыкновенной акции после консолидации: 50 рублей.