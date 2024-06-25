3,14 млн микрозаймов выдано в мае 2024 года

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в мае 2024 года количество микрозаймов (или «займов до зарплаты» до 30 тыс. руб.) составило 3,14 млн ед., немного увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем на 4,2% (в апреле 2024 года – 3,01 млн ед.). В свою очередь по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число выданных микрозаймов в мае 2024 года выросло менее существенно – всего на 2,1% (в мае 2023 года – 3,07 млн ед.).

При этом наибольшее количество микрозаймов в регионах РФ в мае 2024 года выдано в:

Москве (175,8 тыс. ед.),

Московской обл. (152,2 тыс. ед.),

Краснодарском крае (123,3 тыс. ед.),

Свердловской обл. (104,9 тыс. ед.),

Республике Башкортостан (103,0 тыс. ед.).

По сравнению с предыдущим месяцем самый значительный рост выдачи микрозаймов в мае 2024 года в регионах РФ зафиксирован в:

Санкт-Петербурге (+6,9%),

Ставропольском крае (+6,4%),

Воронежской обл. (+6,2%),

Тюменской обл. (+6,0%),

Ленинградской обл. (+6,0%).

В Москве количество выданных микрозаймов в мае выросло на 5,7%.

«После сокращения в апреле, в мае выдача микрозаймов вновь немного выросла, – отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – При этом с конца 2023 года данный показатель находится в пределах 3,0 – 3,15 млн. выданных «займов до зарплаты» в месяц без тенденции к постоянному и существенному росту. Такая стабилизация выдачи микрозаймов в пределах упомянутого выше диапазона в последнее время во многом объясняется действиями регулятора по охлаждению микрофинансового рынка. В прошлом году были введены макропруденциальные лимиты в части долговой нагрузки заемщиков и снижена максимально возможная процентная ставка по микрозаймам. Упомянутые меры привели к сокращению выдачи «займов до зарплаты», прежде всего, гражданам с высокой долговой нагрузкой. Вместе с тем, благодаря возросшим доходам граждан, их кредитная и потребительская активность по-прежнему находится на достаточно высоком уровне, обеспечивая стабильное развитие рынка необеспеченного кредитования».