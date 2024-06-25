Юбилейный X Байкальский Саммит РГУД пройдет в Иркутске 17-18 июля

Российская гильдия управляющих и девелоперов (РГУД) приглашает на Юбилейный X Байкальский Саммит, который пройдет в Иркутске 17-18 июля 2024 года. Главная тема саммита в этом году - «Развитие территорий и города будущего».

Организатор мероприятия - Байкальское представительство Российской Гильдии управляющих и девелоперов при поддержке Правительства Иркутской области.

Программа саммита включает в себя бизнес-завтрак, бизнес-туры, пленарные сессии и мастер-классы с участием ведущих экспертов и профессионалов отрасли. Участники обсудят механизмы и инструменты развития территорий, лучшие практики девелопмента и принципы создания комфортной и безопасной жилой среды.

Место проведения: конференц-зал Байкальского Банка ПАО Сбербанка России

Адрес: ул. Нижняя Набережная, 10

В деловой программе примут участие ведущие эксперты в сфере строительства, архитектуры, урбанистики, консалтинга. Саммит интересен также представителям федеральных институтов развития, законодательных и исполнительных органов государственной власти.

В повестке Саммита темы федерального масштаба: концепция развития территорий, увеличение темпов инфраструктурного, гражданского и промышленного строительства, ТОП лучших практик девелопмента, принципы комфортной и безопасной среды в жилой недвижимости. Спикеры поделятся своими знаниями и опытом в области урбанистики, безопасности и энергоэффективности.

В числе спикеров представители: Минстроя РФ, Фонда ДОМ.РФ, Министерства строительства Иркутской области, Корпорации развития Иркутской области, Служба архитектуры Иркутской области, ведущие игроки рынка недвижимости.

С программой Саммита можно ознакомиться по ссылке >>

Участие бесплатное, обязательна регистрация.

Регистрация на X Байкальский саммит РГУД

По вопросам партнерства и сотрудничества можно обратиться:

Наталия Черейская, исполнительная дирекция НП РГУД, директор по развитию, г. Санкт-Петербург +7 921 303 90 03 razvitie@rgud.ru

Светлана Золотоевская, куратор Байкальского Саммита РГУД г. Иркутск, +7 9025 158 913