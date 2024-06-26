Адаптация неизбежна? Бизнес – о налоговой донастройке

Пакет законопроектов об изменении налоговой системы получил концептуальное одобрение Госдумы: депутаты в конце июня единогласно приняли в первом чтении налоговые новации. К каким изменениям готовиться? Какие из них наиболее значимы для экономики страны, бизнеса и граждан?

Время перемен

Налоговая донастройка, концептуально одобренная Госдумой, коснется и граждан, и бизнеса. Вот ключевые изменения, которые предусмотрены законопроектом:

Внедрение пятиступенчатой шкалы НДФЛ:

- при доходах до 2,4 млн рублей в год – 13%

- от 2,4 до 5 млн рублей – 15%

- от 5 до 20 млн рублей – 18%

- от 20 до 50 млн рублей – 20%

- свыше 50 млн рублей – 22%

- при доходах до 2,4 млн рублей в год – 13% - от 2,4 до 5 млн рублей – 15% - от 5 до 20 млн рублей – 18% - от 20 до 50 млн рублей – 20% - свыше 50 млн рублей – 22% Введение налогового вычета по ставке 7% – для семей с двумя и более детьми и доходами ниже полутора прожиточных минимумов на человека.

– для семей с двумя и более детьми и доходами ниже полутора прожиточных минимумов на человека. Повышение ставки налога на прибыль с 20% до 25%. При этом правительство откажется от экспортных курсовых пошлин и введет федеральный инвествычет.

При этом правительство откажется от экспортных курсовых пошлин и введет федеральный инвествычет. Повышение порога применения упрощенной системы налогообложения (УСН) по доходам до 450 миллионов рублей и основным средствам до 200 миллионов рублей с одновременным введением обязанности по уплате НДС для налогоплательщиков с доходами более 60 миллионов рублей.

по доходам до 450 миллионов рублей и основным средствам до 200 миллионов рублей с одновременным для налогоплательщиков с доходами более 60 миллионов рублей. Увеличение ставки НДПИ для отдельных отраслей.

для отдельных отраслей. Возможность регионов вводить повышенные налоги на дорогостоящее имущество.

НДФЛ: изменения коснутся не всех

Внедрение пятиступенчатой шкалы НДФЛ не коснется подавляющего большинства граждан. Из 64 млн работающих россиян прогрессивное налогообложение затронет только 2 млн человек (3,2%) – это люди с доходом от 200 тыс. рублей в месяц, говорят депутаты.

Дополнительные средства, полученные за счет внедрения прогрессивной шкалы, направят на нужды общества: поддержку семей с детьми, создание комфортных условий жизни, социально-экономическое развитие регионов. В случае принятия поправок Госдумой налоговые изменения начнут действовать с 1 января 2025 года.

«У большинства россиян давно сформировался социальный запрос на справедливость, – говорит Георгий Арапов, депутат Госдумы от Иркутской области. – Данные ВЦИОМ подтверждают это: в 2005 году 65% опрошенных считали, что единая ставка налога в 13% несправедлива. В 2024 году этот показатель вырос до 67%. Поэтому правительство определило новые ставки налогов со следующего года, теперь налоги в нашей стране станут прогрессивными. При этом важно было, чтобы изменения не затронули подавляющее большинство населения».

По словам Георгия Арапова, повышенный налог будет начисляться только с той части дохода, которая превышает определенный порог. При этом выплаты, связанные с участием в СВО, не попадают под повышение НДФЛ. Также изменения не коснутся самозанятых.

Заместитель председателя Законодательного Собрания Иркутской области Наталья Дикусарова добавляет, что для родителей, воспитывающих двоих и более детей, в семьях, где среднедушевой доход не превышает полутора прожиточных минимумов в месяц на человека, будет осуществляться возврат из уплаченного налога на доходы физических лиц в размере 7% из 13. «То есть фактически ставка НДФЛ для таких семей составит 6% в месяц», – подчеркивает Наталья.

Налог на прибыль пополнит казну

В целом, все налоговые поправки должны принести бюджету около 2,6 трлн рублей. При этом, как говорится в пояснительной записке к законопроекту, больше половины суммы обеспечит повышение с 20% до 25% налога на прибыль организаций. Повышение порогов для применения УСН, а также признание налогоплательщиков, применяющих «упрощенку», плательщиками НДС, даст федеральному бюджету примерно 473 млрд руб., а бюджетам регионов – порядка 258 млрд руб.

Аналитики БКС Мир инвестиций оценили, как налоговые изменения скажутся на российских компаниях. «Рост налога на прибыль приведёт к снижению чистой прибыли большинства российских компаний на 6%. Если поправки примут, а это довольно вероятно, то российский рынок акций может просесть на 5-7%».

Эксперты БКС подсчитали, что от увеличения НДПИ больше остальных могут пострадать золотодобытчики. Свободный денежный поток в секторе может упасть на 5-7%. Металлурги и угольщики особо не пострадают, а вот отмена курсовых экспортных пошлин в целом будет позитивна для всех экспортеров.

Крупный бизнес – за налоги, а не разовые сборы

Несмотря на рост налогообложения, крупный российский бизнес высказывается за налоговые новации.

«Я поддерживаю необходимость увеличения налога на прибыль вместо разовых сборов и оборотных платежей и увеличение налоговой нагрузки на более обеспеченных граждан, – отмечает владелец «Северстали» Алексей Мордашов в интервью ТАСС. – Вопрос об изменении налоговой системы назрел, и ответственный бизнес понимает необходимость более справедливого перераспределения налогового бремени». При этом Алексей считает, что будет справедливо, если компании, которые наращивают инвестиции, получат возможность снизить свою налоговую нагрузку.

Президент «Норникеля» Владимир Потанин также поддержал увеличение налога на прибыль вместо сборов и единоразовых платежей. «Как предприниматель – выступаю за увеличение налога на прибыль вместо сборов и одноразовых платежей. Государству необходимы сейчас дополнительные доходы, и лучше их получать через рост налога на прибыль», – цитирует Потанина ТАСС.

МНЕНИЯ

Мы попросили экспертов и участников регионального рынка прокомментировать налоговые новации, а также оценить, какие изменения наиболее значимы для бизнеса.

«Инфляция вырастет, издержки переложат на потребителя»

Председатель Иркутского регионального отделения «ОПОРА РОССИИ» Алексей Егоров считает, что в ближайшее время инвестиционная активность бизнеса снизится. И это следствие не только повышения налогов, но и высокой ключевой ставки. По словам эксперта, любое изменение налогов предпринимателями воспринимается всегда тяжело, но адаптация рано или поздно наступает.

Алексей Егоров, председатель Иркутского регионального отделения «ОПОРА РОССИИ»

– Важно понимать, что любые налоги для бизнеса, в конце концов, ложатся на потребителя. У меня бизнес B2B, то есть мои клиенты – это предприниматели, соответственно не сразу, но в два-три такта я буду перекладывать увеличение налогов на них, а они, в свою очередь, на потребителей. Сказать однозначно, как дополнительная налоговая нагрузка повлияет на экономику, сложно. В стране уже запущен серьезный инфляционный маховик, ключевая ставка 16%. ЦБ в июне ключевую ставку не поднял, но мне кажется, это было больше политическое решение, потому что все экономические предпосылки к этому были. Без сомнения, рост налогов приведет к росту инфляции, сколько процентов – прогнозировать трудно.

«Опора России» представляет малый средний бизнес, большинство предпринимателей находятся на упрощённой системе налогообложения, одно из неожиданных и неприятных нововведений для малого бизнеса – это то, что субъекты МСП с оборотом более 60 млн рублей будут вынуждены платить НДС. Я бы назвал это «псевдоНДС», потому что НДС идёт к возмещению, для малого бизнеса это весьма условно. Скорее, это налог с продаж.

Кроме того, предлагается увеличить пороги УСН по доходам до 450 млн рублей и основным средствам до 200 млн рублей. На мой взгляд, этого явно недостаточно, если учитывать реальную инфляцию за 10 лет. Хотелось бы, чтобы налоги носили не только фискальную, но и мотивирующую функцию. Если ключевой задачей стоит модернизация, создание эффективных производств в нашей стране, то надо более заметно поднять сумму балансовой стоимости: я бы предложил до 500 млн рублей.

Что касается сворачивания инвестиционной активности, то в этом виноваты не только налоги. У меня было три-четыре инвестиционных проекта в разработке, сейчас планы всерьез пересматриваю, пересчитываю с учетом текущей экономической ситуации. А это не только повышение налогов, но и высокие банковские ставки. В таких условиях даже размышлять о каких-то инвестициях сложно, не то что их реализовывать. Важнее сфокусироваться на стабильности действующих бизнесов.

«В зоне риска – компании с низкой рентабельностью»

Чтобы говорить о влиянии налоговой нагрузки на бизнес и экономику, хотелось бы дождаться окончательного утверждения ожидаемых изменений, рассуждает управляющий ГК «ИТ – АРБ Про» Сергей Макшанов. Здесь важны, по его мнению, несколько ракурсов.

Сергей Макшанов, управляющий ГК «ИТ – АРБ Про»

– Например, конкурентоспособность российского бизнеса по отношению к конкурирующим экономикам – с этого ракурса пока у нас высокая стоимость денег и невеликие возможности по привлечению «длинных» денег. С этой точки зрения, ситуация не улучшает условия для ведения бизнеса.

Говорить о масштабном, а тем более фронтальном росте прибыли сейчас не приходится. Затраты бизнеса растут (затраты на персонал, закупка (инфляция и дорогой импорт), логистика, различные виды новых обязательных маркировок). Налоговую нагрузку бизнес перенесет. Наши компании в этом плане накопили уникальный опыт. Но хотелось бы обратного.

Наиболее значимыми для бизнеса налоговыми изменениями считаю рост налога на прибыль и увеличение планки по УСН. В зоне риска находятся компании с неэффективной системой управления, работающие с рентабельностью по чистой прибыли меньше 4-5%.

Тем не менее каких-то масштабных последствий не ожидаю, хотя некоторое снижение инвестиционной активности – вполне вероятно. Компании в России инвестируют в основном собственный капитал, банковский – очень дорогой, поэтому кто-то может взять паузу. Для производственных компаний, IT-сектора, HoReCa, где есть возможность привлекать займы ФРП или инвестфондов, где есть госсубсидии или льготы, – инвестиции прирастут.

«Амнистия за “дробление” – положительный нюанс»

Повышение налога на прибыль с 20 до 25% и введение НДС для субъектов УСН при обороте свыше 60 миллионов рублей – наиболее существенные изменения для бизнеса, считает управляющий партнер ООО ВС Консалт Олег Кривозубов. По его словам, такое увеличение налоговой нагрузки означает рост издержек для бизнеса, и предприниматели перенесут их возмещение на потребителя – будут вынуждены поднять цены на товары и услуги.

– Причем в некоторых бизнесах, где уровень цен на производимые товары подвергается государственному регулированию, снижение рентабельности в отсутствие возможности поднять цену ставит под угрозу дальнейшую деятельность предприятий, – отмечает Олег. – К нам, в компанию ВС Консалт, с подобным запросом уже обратились ряд компаний. Одним из них является «Падун-Хлеб» из города Братска. Завод по производству хлеба, ведущий свою деятельность с 1959 года, риск закрытия после повышения налоговых ставок рассматривает как вполне реальный.

При этом есть положительный нюанс в налоговых изменениях – мы говорим об амнистии за «дробление бизнеса». Ее критерии и условия применения пока до конца не ясны. Но уже можно сказать, что для бизнеса, использующего группы компаний на спецрежимах, появится возможность избежать налоговых претензий за 2022-2024 годы. Учитывая, что, по нашему опыту, размер доначислений при выявлении «дроблении бизнеса» обычно исчисляется десятками миллионов, многие предприниматели смогут облегченно выдохнуть.

При этом таким бизнесменам, начиная с 2025 года, надо будет работать «вбелую», без разделения бизнеса на формальные организации. Мы советуем всем, кто находится в «группе риска», заранее просчитать будущую налоговую нагрузку и сравнить ее с размерами потенциальных доначислений со стороны налоговой за 2022-2024 годы. Предполагаем, что к предпринимателям, которые продолжат «дробиться» и после амнистии, отношение со стороны государства будет крайне жесткое – вплоть до уголовного преследования.

«Введения НДС вызывает основные опасения предпринимателей»

Изменения в отношении самого востребованного среди субъектов малого и среднего предпринимательства налогового режима – упрощенной системы налогообложения – позволят поддержать растущий малый бизнес, уверен Алексей Соболь, президент Торгово-промышленной палаты Восточной Сибири. Речь идёт об увеличении порогов УСН по доходам до 450 миллионов рублей и основным средствам до 200 миллионов рублей с одновременным введением обязанности по уплате НДС для налогоплательщиков с доходами более 60 миллионов рублей.

Алексей Соболь, президент Торгово-промышленной палаты Восточной Сибири

– Это позволит увеличить количество налогоплательщиков в регионе, использующих данный специальный налоговый режим, как минимум на 2%, – подчеркивает Алексей Соболь. – Отказ от повышенных ставок в размере 8% для «доходов» и 20% для «доходы минус расходы» также положительно скажется на деятельности ряда малых предприятий. В регионе порядка 300 плательщиков УСН уплачивали налог по повышенным ставкам. Что касается введения НДС для малого бизнеса, вызывающего основные опасения предпринимателей, то оно не коснется большей части регионального бизнеса. По оценке ТПП, у более чем 96% плательщиков УСН ежегодная выручка не превышает 60 млн рублей.