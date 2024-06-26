«Вторичка» стагнирует

За 1 полугодие 2024 г. цена квадратного метра в предложении на вторичном рынке в среднем по анализируемым локациям увеличилась лишь на 3,7%. Для шестимесячного отрезка это очень скромный рост, последние 3 месяца цены практически не менялись (ежемесячный прирост составлял 0,2-0,5%, тогда как в 1 квартале 0,7-1,2%, а во 2 полугодии 2023 г. 1-1,9%). Данные приводят эксперты Циан.Аналитики.

На рынке есть предпосылки для коррекции цен вниз (сокращение спроса относительно 2 полугодия 2023 г., заградительно высокие ставки по ипотеке), однако пока что продавцы заняли выжидающую позицию и не готовы заметно снижать цены. К тому же, к настоящему времени рынок уже адаптировался к новой реальности – количество сделок с февраля по апрель увеличивалось (в мае было снижение за счет длительного периода праздничных дней).

Более заметная динамика в городах с населением от 500 тыс. до 1 млн человек – за 6 месяцев «квадрат» в среднем по этим локация подорожал на 4,4%, в то время как в миллионниках и пристоличных областях – на 3,2%.

Минимальные темпы роста зафиксированы в Санкт-Петербурге (+0,2%), Москве (+0,4%), Владивостоке (+0,4%) и Ленинградской области (+0,5%). Фактически в этих локациях цены за 1 полугодие 2024 г. не изменились. В последние 2-3 месяца в Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях наметился разворот тренда на сокращение средних цен. Пока что снижение минимальное, рост цен в первые месяцы года компенсировать не удалось.

Максимальный рост в Набережных Челнах (+9,2%), Красноярске (+8%), Махачкале (+7,9%), Барнауле (+7,5%). Активность на рынке перестала снижаться. В Москве и Санкт-Петербурге число сделок увеличивалось с января по апрель.

Потенциальный спрос на вторичном рынке анализируемых локаций снижался с сентября 2023 г. до конца марта 2024 г. (кроме краткосрочного роста в январе из-за влияния федеральной рекламной кампании) за счет сокращения интереса к ставшей практически недоступной ипотеке.

С апреля снижение прекратилось, потенциальный спрос перешел к стагнации – рынок постепенно адаптировался к новым условиям. В целом за 6 месяцев текущего года активность потенциальных покупателей примерно на 20% ниже, чем годом ранее. Зависимость вторичного рынка от ипотеки не такая высокая, как рынка новостроек: здесь многие покупают за «живые» деньги, много альтернативных сделок. Поэтому и ужесточение условий кредитования не привело к более резкому падению спроса. К тому же, на вторичный рынок пришла часть спроса с рынка новостроек, где также ухудшились условия кредитования (вторичка выигрывает за счет более низкого уровня цен).

Динамика реального числа сделок в Москве и Санкт-Петербурге свидетельствует о постепенном восстановлении активности на рынке – спрос увеличивался с февраля по апрель (в мае было снижение за счет длительного периода праздничных дней). По сравнению с периодом января-мая 2023 г. число сделок в Москве в текущем году ниже на 13%, в Санкт-Петербурге – на 15%.

Начиная с февраля на вторичном рынке анализируемых локаций увеличивается объем активного предложения.

Это свидетельствует о снижении темпов продаж – лоты дольше задерживаются на рынке и начинают накапливаться. Сроки экспозиции продолжают увеличиваться, к тому же на рынок стало выходить больше новых продавцов. Это связано с оживлением на рынке новостроек, где фиксируется рост активности перед ужесточением льготных программ с 1 июля, – часть таких сделок связана с продажами имеющих квартир в готовых домах.

Несмотря на рост числа лотов, выбор в конце июня 2024 г. на 13% ниже, чем в конце июня 2023 г. – высокий спрос во второй половине 2023 г. привел к резкому сокращению объема предложения.

«В 1 полугодии 2024 г. цены на вторичном рынке крупнейших городов РФ практически не увеличились. Отрицательная динамика последних месяцев в столичных регионах позволяет с высокой вероятностью говорить о постепенном развороте тренда со стагнации на небольшое снижение цен, – комментирует Елена Лапшина, эксперт Циан.Аналитика. – После 1 июля ипотека станет одинаково недоступна как для вторичного рынка, так и для первичного (для тех, кто не подойдет в качестве заемщика по семейной или it-программе). Это может привести к перераспределению спроса (пусть и сократившегося) в сегмент готового жилья, где общий уровень цен чуть ниже и есть возможность торговаться».