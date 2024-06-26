Свой Банк укрепляет позиции на рынке розничного кредитования

Свой Банк улучшил позиции в рейтинге крупнейших банков России по объему качественных кредитов населения. По итогам первых пяти месяцев 2024 года Банк укрепился в топ-80 банков.

По данным сервиса «Бробанк», который проанализировал отчетность 286 кредитных организаций, на 1 июня 2024 года общий объем займов населения в российских банках составил 34,4 трлн рублей, что на 624,81 млрд рублей больше, чем месяцем ранее. С 1 мая по 1 июня 2024 года портфель розничных займов вырос на 1,85%, прирост зафиксирован у 123 кредитных организаций, включая Свой Банк. За предыдущий месяц Банк увеличил объем портфеля розничного кредитования на 1,03% и поднялся на одну строчку рейтинга (78 место).

«Свой Банк продолжает расширять портфель в сегменте розничного кредитования. Положительная динамика отражает доверие клиентов к нашим продуктам. Со своей стороны мы стремимся предлагать клиентам наиболее выгодные условия. Большой популярностью пользуется Кредитка 0% с бесплатными переводами и снятием наличных в любых банкоматах», — отметил Никита Игнатенко, директор Департамента розничного бизнеса АО «Свой Банк».

Рейтинг банков по сумме кредитов населения по состоянию на 1 июня 2024 года доступен по ссылке.