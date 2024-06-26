БРИКС создаст аналог SWIFT для расчетов в цифровых нацвалютах

BRICS Bridge позволит проводить транзакции между странами напрямую и снизит влияние западных санкций на международные платежи. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на заявление замминистра финансов Ивана Чебескова.

Россия работает над созданием расчетно-платежной инфраструктуры вместе с центральными банками стран БРИКС, сообщил «Известиям» замминистра финансов Иван Чебесков. По его словам, готовится запуск платформы BRICS Bridge для расчетов в национальных валютах, в том числе цифровых.

В условиях санкций со стороны Запада сейчас крайне высок спрос на создание инструментов для независимых расчетов между странами БРИКС, рассказал член генсовета «Деловой России», сопредседатель комитета по строительству «Деловой России» Алексей Долматов. Он пояснил: платежи между РФ и государствами Юго-Восточной Азии сейчас то и дело блокируются.

Цифровые национальные валюты сейчас тестируют многие страны. Россия планирует запустить цифровой рубль в массовый оборот в 2025–2027 годах. Он станет третьей формой денег вдобавок к наличным и безналичным. Его будет выпускать Банк России. Власти также хотят использовать его для трансграничных расчетов.

ЦБ Ирана объявил о введении в публичный оборот цифрового риала с июня этого года. На начальном этапе доступ к нему получат только жители острова Киш. Они смогут совершать покупки и переводы с помощью новой формы валюты.

Китай начал тестировать цифровой юань в 2020 году. В экспериментальном режиме валюту ввели в нескольких городах, первым стал Пекин. Власти страны сообщали, что рассматривают его использование для трансграничных платежей. В ноябре прошлого года в ЦБ РФ также заявляли, что намерены построить систему расчетов цифровым рублем с ОАЭ.

Напомним, что с 1 января 2024-го в состав БРИКС вошли еще 6 стран: Аргентина, Египет, Эфиопия, Иран, Саудовская Аравия и ОАЭ. В свою очередь, председательство БРИКС перешло к России. Благодаря вступлению в альянс Египта, под контроль БРИКС перейдет крупнейшая торговая артерия мира – Суэцкий канал. По данным администрации канала, с 2022 по 2023 годы через него прошло 25 897 судов, которые перевезли 1,5 млрд тонн грузов, а сборы за транзит составили 9,4 млрд долларов.