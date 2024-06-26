Торговые центры просят уровнять их в правах с маркетплейсами

В их числе налоговые послабления и одинаковые условия труда для самозанятых. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на обращение Союза торговых центров России, Белоруссии и Казахстана.

В нем отмечается, что сегодня маркетплейсы имеют ряд экономических преференций по сравнению с традиционными торговыми точками. В том числе они включают в себя различия в налоговых и операционных расходах, в ответственности за продаваемую продукцию и регулировании запасов в магазинах (пункты выдачи заказов), что позволяет им быстрее адаптироваться к спросу без значительных издержек на хранение.

Как отмечается в документе, маркетплейсы могут избежать некоторых налоговых обязательств, которые приходится выполнять офлайн-рознице, такие как НДС и налог на прибыль от продаж.

«Кроме того, они имеют возможность предлагать свои услуги с меньшими затратами на эквайринг и другие операционные расходы, создавая им конкурентное преимущество перед традиционными сетями. К нам обращаются представители ритейла с просьбой разобраться, почему такие преференции предоставляются онлайн-площадкам, но не традиционным офлайн торговым сетям», – подчеркивается в письмах.

Ранее стало известно, что доля свободных площадей в торговых центрах Москвы по итогам I квартала 2024 года снизилась на 0,1 п.п., составив 8,3%. Допандемийного уровня удалось достичь в торговых центрах регионального (6,3%) и окружного (5,1%) форматов, в которых произошли крупные открытия локальных ретейлеров и активная ротация арендаторов. Несмотря на то, что крупные ТЦ еще не вернулись к уровню посещаемости, который был до пандемии, арендаторы отмечают устойчивый рост продаж.

– Это говорит о более целевом посещении и высокой конверсии: люди приходят в торговые центры осознанно, с целью совершить покупки. По мере открытия новых магазинов и снижения вакантности, ожидается постепенный рост трафика и увеличение лояльности покупателей к новым российским и зарубежным брендам. При этом более 60% торговых центров Москвы в ближайшие годы могут потребовать реконцепции, – говорится в исследовании консалтинговой компании NF Group.