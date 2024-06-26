Доходы бюджета от налога на богатых выросли в 1,5 раза

За январь–май поступило более 57 млрд рублей от граждан с доходом более 5 млн в год, которые отчисляют в казну 15%. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные ФНС.

Темп роста поступлений налога на доходы физлиц (НДФЛ) в федеральный бюджет в январе–мае 2024 года составил 157%, сообщили «Известиям» в пресс-службе ФНС. То есть объемы собранных средств по этой статье увеличились в полтора раза.

В налоговой службе уточнили: за пять месяцев этого года в казну поступило 57,6 млрд рублей. А за аналогичный период 2023-го – 36,5 млрд, следует из данных аналитического портала ФНС.

Повышенный сбор по ставке 15% вместо 13% платят состоятельные граждане – те, чей годовой доход превышает 5 млн рублей (примерно 417 тыс. в месяц). Увеличенной ставкой облагается только сумма свыше этого значения. В федеральную казну идет 2% поступлений от сбора из 15%. Остальные 13% распределяются в региональные бюджеты.

От НДФЛ за январь–май поступило больше средств на фоне увеличения объема выплат дивидендов, а также премиальных, назвали причины в ФНС.

Ранее стало известно, что инициативу об увеличении минимального размера оплаты труда до 48% от медианной зарплаты по стране поддержали 42% опрошенных, еще 42% заявили, что МРОТ следует увеличить больше. И только 5% считают, что его следует оставить на текущем уровне и заботиться о благосостоянии граждан иначе, например, остановить рост цен и услуг ЖКХ.