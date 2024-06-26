Фестиваль «Энергия+» пройдет в Иркутске

Российский энергохолдинг Эн+ снова проведет в Иркутске фестиваль «Энергия+». С 12 по 14 июля 2024 года на набережной Ангары, у памятника Александру III, соберутся известные российские актеры, писатели и режиссеры. Вход на фестиваль свободный.

В этом году главными гостями «Энергии+» станут популярные актеры театра и кино Гоша Куценко, Алексей Чадов, Виктория Исакова, писатели Роберт Гараев и Павел Басинский, режиссер Артемий Драгунский. Впервые в Иркутске состоится творческая встреча с писательницей Татьяной Толстой. Фестиваль, который пройдет в формате семейного пикника, пройдет на набережной Ангары под кураторством Анны Поповой, создателя сообщества любителей книг «Ohmybooks».

Заместитель генерального директора Эн+ Вера Курочкина отметила: «Этот год объявлен в России Годом семьи, поэтому мы решили провести наш фестиваль в по-настоящему семейном формате и приглашаем всех на большой пикник в самом сердце Иркутска. Мы обещаем классную атмосферу, общение с интересными людьми, много музыки, эмоций и, конечно, вкусную еду. Уверена, что каждый гость фестиваля получит мощный заряд сил и позитивных эмоций».

На фестивале «Энергия+» гостей ждет увлекательная книжная ярмарка, организованная в партнерстве с сетью «Читай-город», лидером российского книготоргового рынка. Для фестиваля «Читай-город» подготовил уникальную подборку новинок и уже полюбившихся хитов для всех возрастов. Более 2 000 экземпляров книг будут объединены в подборки «Энергия любви», «Энергия взросления», «Энергия осознанности», «Энергия здоровья» и другие.

Одним из центров притяжения фестиваля станет кинозал под открытым небом. Здесь будут показаны лучшие новинки российского кинопроката: «Непослушник 3», «Денискины рассказы», «Культурная комедия» и «Сто лет тому вперед». Зрителей ждут обсуждения фильмов и творческие встречи с режиссерами и актерами, включая Гошу Куценко, Викторию Исакову, Алексея Чадова и самого юного звездного участника фестиваля Романа Панкова.

В Лектории пройдут открытые лекции и паблик-токи с Татьяной Толстой, Шамилем Идиатуллиным, Павлом Басинским, Львом Зулькарнаевым и Робертом Гараевым. Основными темами станут семейные ценности в современной культуре и неизвестные факты биографии классиков российской литературы, таких как Максим Горький и Лев Толстой.

Подробное расписание всех активностей будет доступно на сайте фестиваля.

В зоне Арт будут представлены уникальные объекты из соломы, созданные скульпторами из разных городов России с помощью искусственного интеллекта. Эти произведения искусства символизируют силу, красоту и хрупкость природы.

В детском городке в рамках масштабной детской программы пройдут семейные эстафеты, активные игры, соревнования, мастер классы и квизы. Дети смогут своими руками смастерить символ фестиваля «Энергия+» — ветерок, а также ракетки для мыльных пузырей и принять участие в мыльном баттле. Большим сюрпризом станет Гигантик флай шоу с героями в цветных надувных костюмах.

На фестивальном фуд-корте будут работать точки известных городских проектов с шашлыками и бургерами, вареной кукурузой, лимонадом, клубникой в шоколаде, печеным картофелем и вкусным кофе. Известные и любимые иркутянами местные бренды порадуют гостей своей сувенирной продукцией.

Мощный энергетический заряд мероприятию придаст один из самых популярных столичных диджеев Артемий Золотов со своей музыкальной программой «Иркутск зажигай!». Модная музыка разных стилей, зрелищное шоу и спецэффекты создадут особенное настроение 13 июля в 20:00.

Эн+ активно содействует развитию культуры и искусства. Компания много лет сотрудничает с ведущей театральной премией страны – «Золотой Маской», организует гастроли столичных театров в рамках собственных фестивалей, поддерживает Baikal Dance Festival, фестиваль «Джаз на Байкале», а также другие культурные события и учреждения по всей стране.

Повышение уровня жизни в регионах, в том числе, культурного, является одним из приоритетных направлений социальной политики энергохолдинга, заложенных ее основателем Олегом Дерипаской. Все три дня участников фестиваля ждут конкурсы, розыгрыши, подарки и заряд энергии творчества. До встречи на территории ярких эмоций!