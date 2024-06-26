БГУ и ИГУ попали в рейтинг вузов России с самыми высокими зарплатами выпускников-экономистов

SuperJob представляет рейтинг вузов России по уровню зарплат выпускников 2018-2023 годов, работающих в сфере экономики и финансов.

На первом месте – Московский государственный институт международных отношений МИД РФ. Выпускники МГИМО, работающие в экономической и финансовой сфере, в первые 5 лет после окончания вуза зарабатывают в среднем 180 000 рублей, за год их зарплаты выросли на 15 000 рублей (+9%).

На второй строке – Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» со средним заработком выпускников 175 000 рублей в месяц (+25 000 рублей/17% за год).

На третьем – Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова (160 000 рублей, +20 000 рублей/14% за год).

В рейтинге также два вуза из Иркутска: Байкальский государственный университет и Иркутский государственный университет. Оба университета за год потеряли в рейтинге 2 позиции и разделили 20 место. Зарплаты выпускников составляют 70 000 рублей в месяц (+5 000 за год).

70% выпускников БГУ остаются в городе работать после окончания обучения (против 76% в прошлом году). Среди выпускников ИГУ этот показатель составляет 85% (в рейтинге прошлого года 89%).