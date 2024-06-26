Студенты из Шелехова и Иркутска могут получить стипендию от РУСАЛ и Эн+

В Иркутской области к участию в стипендиальной программе приглашаются студенты очной формы обучения 5 профильных вузов и ссузов, имеющих государственную аккредитацию на обучение по специальностям четырех направлений: энергетика, металлургия, педагогика и медицина.

Размер стипендии для победителей устанавливается в зависимости от уровня получаемого образования (высшее или среднее), а также курса обучения студентов. Например, стипендия студента вуза 2 курса будет составлять 10 тыс. руб. в месяц, а студента 5 курса – уже 25 тыс. руб. в месяц.

Соискатели смогут подать заявки в течение месяца, до 17 июля на сайте Стипендиальная Программа для Студентов | РУСАЛ и Эн+ Групп (enplusrusal.ru). В сентябре объявят победителей, которые будут получать от компании стипендию в размере от 10 до 25 тыс. рублей в месяц в вузах и от 5 до 15 тыс. рублей в ссузах в зависимости от курса.

Участвовать в конкурсе могут студенты-очники, обучающиеся на 2-6 курсах в ФГБОУ ВО «Иркутский национальный исследовательский технический университет», ГАПОУ Иркутской области «Иркутский энергетический колледж», ФГБОУ «Иркутский государственный университет», ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет», ОГБПОУ «Иркутский базовый медицинский колледж».

Поддержка образования в рамках системной благотворительности — это часть социальной политики, принципы которой сформулировал еще 20 лет назад основатель РУСАЛа Олег Дерипаска.

Экспертная комиссия проанализирует заявки претендентов с учетом их академической успеваемости и участия в научно-исследовательской работе, а также достижений студентов в творческой и волонтерской деятельности, конкурсах профессионального мастерства.

Помимо стипендий, участников программы ждут участие в профессиональных конференциях, годовая подписка на профильную электронную библиотеку, стажировки и экскурсии на предприятия компаний РУСАЛа и Эн+.

Подать заявку можно на портале.