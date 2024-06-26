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Доля новых автомобилей в структуре автокредитов достигла 80%

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), количество выданных кредитов на приобретение новых автомобилей в мае 2024 года составило 123,1 тыс. ед. или 80,7% от общего числа выданных автокредитов. Это максимальная доля новых авто за последний год и, соответственно, минимальная – для автомашин с пробегом.

При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число кредитов на новые автомобили выросло на 171,7% (в мае 2023 года – 45,3 тыс. ед.), а их доля – на 24,0 процентных пункта (п.п.) (в мае 2023 года – 56,7%).

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В свою очередь по сравнению с предыдущим месяцем количество выданных кредитов на покупку новых автомобилей в мае 2024 года увеличилось на 17,1% (в апреле 2024 года – 105,1 тыс. ед.), а их доля на 4,6 п.п. (в апреле 2024 года – 76,1%).

«Доля выданных кредитов на новые автомобили растет почти постоянно начиная с весны 2023 года и уже достигла 80%, – отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – В свою очередь спрос на приобретение в кредит б/у автомобилей постепенно снижается. Такая динамика объясняется ростом продаж новых авто и, соответственно, увеличением выдачи автокредитов на их приобретение. В свою очередь высокие темпы выдачи обусловлены, прежде всего, ожиданиями роста ставок в будущем, а значит и дальнейшего удорожания автокредитов на новые автомобили. Также стоит выделить всевозможные акции и скидки от дистрибьюторов, которые стараются сократить затоваренность собственных складов, а также субсидированные ставки от автопроизводителей».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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