Дорожно-строительное предприятие из Шелехова присоединилось к нацпроекту «Производительность труда»

Шелеховский асфальто-бетонный завод вошёл в национальный проект «Производительность труда». С помощью экспертов Регионального центра компетенций (оператор реализации нацпроекта в Иркутской области) он намерен оптимизировать участок производства минерального порошка как одного из ключевых на предприятии.

«Ремонт дорог – это постоянный процесс, а с учетом того, что ежегодно в Иркутской области увеличивается протяжённость дорог с асфальтобетонным покрытием, спрос на продукцию Шелеховского АБЗ будет только расти. Участие в мероприятиях национального проекта «Производительность труда» позволит предприятию поставлять больше сырья для дорожно-строительной отрасли», — подчёркивает министр экономического развития и промышленности региона Наталья Гершун.

Наталья Гершун

Шелеховский асфальто-бетонный завод основан 40 лет назад. В нулевые там была произведена полная модернизация производственной базы. Предприятие постоянно расширяет спектр производимой продукции и является одним из ключевых поставщиков для организаций, которые осуществляют дорожно-ремонтные работы в разных муниципалитетах Иркутской области. Завод выпускает асфальтобетонные смеси всех типов, битумную эмульсию, товарный бетон и инертные материалы (щебень, песок, отсев). Для контроля качества, помимо собственной лабораторной службы, завод сотрудничает с ведущими испытательными лабораториями региона, в том числе с ОАО «Иркутскгипродорнии».

«Наша задача — помочь команде предприятия найти источники потерь, сократить издержки и оптимизировать ключевые производственные процессы. Основной инструмент для этого — внедрение механик и инструментов бережливого производства», — объясняет руководитель РЦК Андрей Савченко.

Напомним, национальный проект «Производительность труда» призван обеспечить рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых отраслей экономики не ниже, чем на 5% в год. Команды специалистов предприятий-участников проходят обучение методам и технологиям бережливого производства под руководством экспертов Регионального центра компетенций, чтобы совместно проанализировать весь производственный процесс, найти проблемные места и точки роста и реализовать план по оптимизации. К настоящему моменту в Иркутской области уже свыше 70 предприятий присоединились к нацпроекту.

Следить за событиями нацпроекта и новостями предприятий, которые в нём участвуют, вы можете в телеграм-канале РЦК либо в сообществах в ВК и ОК.