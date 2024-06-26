Аренда «однушек» и «двушек» в России подорожала за полгода на 8%

Спрос на аренду квартир повсеместно растет, следовательно, растут и ставки в большинстве населенных пунктов страны. Это подтверждают данные исследования по 70 крупным городам России, проведенного специалистами портала «МИР КВАРТИР». Они определили динамику стоимости арендного жилья за последние полгода.

Квартиры с одной комнатой за I полугодие 2024 года выросли в цене в 63 городах из 70, в 7 упали.

Больше всего подорожали «однушки» в Череповце (+47,6%), Чите (+33,9%), Оренбурге (+32,1%), Сочи (+31%), Калининграде (+27,5%), Кургане (+25,9%), Новокузнецке (+21,1%), Курске (+18,9%), Иванове (+18,4%) и Ижевске (+18,2%).

Подешевели съемные однокомнатные квартиры в Белгороде (–12,4%), Новосибирске (–11%), Владивостоке (–6%), Мурманске (–3,5%), Якутске (–2,3%), Кемерово (–0,8%) и Краснодаре (–0,8%).

В Москве «однушки» подорожали на 1,7% и теперь сдаются за 47 781 руб./мес., в Подмосковье – на 3,8%, до 30 673 руб./мес., в Санкт-Петербурге – на 6%, до 33 640 руб./мес.