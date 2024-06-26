Жительницы Иркутской области вложили в вымышленные акции почти 9 млн рублей

Две жительницы Иркутской области стали жертвами мошенников, которым отдали почти 9 млн рублей. Подробности рассказали в пресс-службе региональной полиции.

Накануне 75-летняя инженер из Иркутска приняла вызов от незнакомой женщины. Собеседница представилась сотрудником брокерской фирмы и предложила удаленный заработок от торговли на фондовом рынке.

«Заявительница последовала инструкциям лжесотрудницы и перевела на указанные счета 3 миллиона 855 тысяч рублей. Когда потерпевшая захотела забрать «прибыль», то личный кабинет оказался заблокирован, а звонившая перестала выходить на связь. В настоящий момент в обстоятельствах преступления разбираются полицейские», – говорится в сообщении.

Аналогичным способом обманули мужчину, который в надежде заработать на инвестициях потерял свыше 5 миллионов рублей.