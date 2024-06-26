Аналитики рассказали, как часто россияне оставляют чаевые

Аналитики сервиса по поиску работы Superjob провели исследование и выяснили, как часто и где россияне оставляют чаевые. Результаты есть у SIA.RU.

Чаще всего на чай оставляют в ресторанах и кафе: 74% опрошенных – треть так поступает всегда, а еще 42% – иногда. Шесть из 10 дают чаевые таксистам, 44% – курьерам, 36% – парикмахерам, каждый третий – автозаправщикам и персоналу гостиниц.

Самые щедрые чаевые россияне оставляют в отелях: в среднем – 400 рублей. При этом по сравнению с прошлым годом сумма уменьшилась – в июле 2023 было 450 рублей.

Размер чаевых сотрудникам кафе и ресторанов, напротив, вырос: 300 рублей сегодня против 280 рублей год назад. Россияне стали больше оставлять сверх чека и в парикмахерских: сейчас в среднем 240 рублей, в 2023 году было 215 рублей.

Средние чаевые таксистам чуть снизились: со 130 до 120 рублей. Автозаправщикам и автомойщикам по-прежнему оставляют около 100 рублей на чай.