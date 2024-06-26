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Компанию в Иркутске оштрафовали на 1 млн рублей за взятку

В Иркутске компанию оштрафовали на 1 млн рублей за совершение коррупционного правонарушения. Подробности рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Установлено, что в апреле 2023 года на территории Слюдянского района был задержан грузовой транспорт, перевозивший спиртосодержащую жидкость объемом свыше 30 тонн без документов о легальности ее оборота.

Для возврата задержанного груза и транспорта представитель грузоотправителя, прибывший из другого региона в Иркутск, передал должностному лицу в интересах фирмы 100 тысяч рублей.

Заведено административное дело по статье «Незаконное вознаграждение от имени юридического лица». По результатам его рассмотрения организация оштрафована на 1 млн рублей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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