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Чиновника в Иркутске отправили в колонию за взятку

Осужден бывший председатель КУМИ Иркутского района. Его отправили в колонию строгого режима на 7,5 года за взятку, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Суд установил, что в 2019 году мужчина получил 200 тыс. рублей от директора организации-поставщика, желавшего избежать мер ответственности, предусмотренных за несвоевременное выполнение контрактных обязательств.

Взятка предназначалась за принятие и оплату фактически непоставленных по муниципальному контракту металлоконструкций и материалов для ограждения территории образовательных учреждений Иркутского района стоимостью более 10 млн рублей.

Помимо заключения чиновнику назначили штраф в 1 млн рублей. Также суд конфисковал в доход государства эквивалент взятки в размере 200 тыс. рублей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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