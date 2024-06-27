В Приангарье на 8% увеличили посевные площади капусты

Аграрии Приангарья в 2024 году увеличили посевные площади капусты на 28,3 гектара, или 8%. Всего культурой с разными сроками созревания засеяно 353,3 гектара. Сельхозтоваропроизводители высадили от 28 до 55 тысяч растений на гектар, рассказали в пресс-службе правительства Иркутской области.

Увеличение посевных площадей произошло в рамках реализации на территории региона государственной программы по стимулированию увеличения производства картофеля и овощей, благодаря которой возмещается часть понесенных затрат.

«Наращивание производства овощей из «борщевого набора» является одной из ключевых задач обеспечения продовольственной безопасности региона и страны в целом. Если погода не подведет, то осенью аграрии планируют собрать 10,7 тысяч тонн капусты. Это на 400 тонн больше, чем в прошлом году», – прокомментировал министр сельского хозяйства Иркутской области Илья Сумароков.

Белокочанную капусту выращивают в 10 районах Иркутской области. Лидером по производству традиционно является Иркутский район. Там овощную культуру высадили на площади 202,3 гектара, что составляет 57,2% от общей посевной площади капусты в регионе.