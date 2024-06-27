Новые школа, детсад и два жилых дома появятся в Жигалово

В рабочем поселке Жигалово реализуют самый масштабный проект за полвека. В рамках инвестиционного соглашения ПАО «Газпром» здесь строятся школа на 520 мест, детский сад на 240 мест, два жилых дома на 24 квартиры каждый для врачей и учителей, канализационные очистные сооружения, блочно-модульная котельная. В рамках госпрограммы – централизованная система водоснабжения. Подробности рассказали в пресс-службе правительства Иркутской области.

«В Жигаловском районе более 50 лет не было такого масштабного строительства, это очень серьезный импульс для развития территории. Строительство новых жилых и социальных объектов невозможно без создания коммунальной инфраструктуры. Эта работа уже выходит в завершающую стадию, заканчиваем строительство централизованной системы водоснабжения, которое ведется по нацпроекту "Жилье и городская среда". В нее входят станция водоподъема и водоподготовки с разводкой по поселку 19 километров сетей, 13 водоразборных колонок с возможностью подключения социальных объектов», – прокомментировал мэр Игорь Федоровский.

Он также добавил, что школа строится в рамках федеральной программы «Комплексное развитие сельских территорий» с финансовым участием ПАО «Газпром», планируемый срок завершения ее возведения – 2026 год.

По ряду объектов отмечается отставание от графика работ. Для решения возникающих сложностей региональные власти поручили организовать межведомственное совещания с участием надзорных и правоохранительных органов.