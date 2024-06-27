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Свой Банк — один из лидеров по росту вкладов

Свой Банк продолжает укреплять позиции в рейтинге крупнейших российских банков по объему вкладов физических лиц. За период с 1 мая по 1 июня 2024 года Банк поднялся сразу на 5 строчек и занял 82 место по общей сумме привлеченных средств населения. Напомним, что в топ-100 Свой Банк дебютировал всего три месяца назад. 

Эксперты финансового сервиса «Бробанк» проанализировали отчетность 280 российских банков, принимающих вклады населения. Авторы рейтинга оценили объемы средств физических лиц, размещенных в качестве срочных депозитов и для расчета по банковским картам, а также прочих привлеченных на определенный срок средств клиентов.

Согласно исследованию, на 1 июня 2024 года общий объем привлеченных средств населения в российских банках увеличился на 507,4 млрд рублей (+1,63%) и достиг отметки 31,68 трлн рублей. За отчетный период 134 кредитные организации, включая Свой Банк, показали положительную динамику. Свой Банк с приростом +6,0% поднялся сразу на 5 позиций — это один из лучших результатов среди участников рейтинга. 

«Результаты подтверждают доверие вкладчиков к нашим депозитным продуктам. Мы стремимся предлагать клиентам наиболее выгодные условия по вкладам. Например, в июне Свой Банк дважды повысил процентные ставки по всей линейке вкладов», — отметил Никита Игнатенко, директор Департамента развития розничного бизнеса АО «Свой Банк».

Обновленный рейтинг банков по объему вкладов физических лиц доступен по ссылке.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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