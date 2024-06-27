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Инфляция в России вновь увеличилась

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У ЦБ всё больше аргументов в пользу повышения ставки.

В России с 18 по 24 июня рост потребительских цен ускорился до 0,22% с 0,17% в предыдущий недельный период, сообщает Росстат.

Годовая инфляция к 24 июня увеличилась до 8,57% с отметки 8,46%, зафиксированной неделей ранее. С начала года к 24 июня потребительские цены выросли на 3,82%, с начала месяца — на 0,58%. Средняя стоимость автомобильного бензина за отчетный период повысилась на 0,4%, дизельное топливо подорожало на 0,2%.

Банк России вчера сообщил о продолжающемся повышении инфляционных ожиданий. По мнению экспертов, вместе с по-прежнему высоким уровнем инфляции это сохраняет угрозу повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях ЦБ, .


/ Сибирское Информационное Агентство /
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