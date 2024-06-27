Россельхозбанк запустил сервис по расчету финансовых моделей агротех-стартапов

Россельхозбанк продолжает развивать направление поддержки агротех-стартапов, предоставляя все больше инструментов для инноваторов в сфере сельского хозяйства. Банк совместно с компанией Metadoor Invest запускает сбор заявок для пилотирования уникального сервиса по расчету финансовых моделей стартапов «Финансовое планирование» на платформе «РСХБ.Цифра».

Россельхозбанк развивает экосистему наиболее актуальных, ориентированных на основные потребности бизнеса сервисов и платформ для клиентов и партнеров юанка. Новым звеном в цепи многофункциональных инструментов платформы «РСХБ.Цифра» становится проект «Финансовое планирование», запущенный совместно с Metadoor Invest — отечественным сервисом для оценки инвестиционных проектов и мониторинга исполнения, ставшим финалистом Акселератора для стартапов РСХБ и Фонда «Сколково».

Сервис финансового планирования может быть релевантен на разных стадиях жизни компаний агротехнологической отрасли. Инструмент РСХБ разработан с учетом реалий и разнообразных запросов рынка. При расчете финансовой модели, малому предпринимательству и стартапам будет доступен алгоритм выявления ошибок планирования и лучших метрик маркетинговой эффективности для компании. Агротех-стартапы смогут воспользоваться инструментом формирования визуализированных графиков и таблиц на основе данных о своей компании, выявлять траектории роста, делиться материалами и финансовыми моделями в различных сценариях с инвесторами. Инвесторы, в свою очередь, смогут получить данные для расчета рисков и суммы покрытия для инвестируемого проекта, рейтинг инвестиционного проекта по версии алгоритма Metadoor Dev, а также подписаться на обновления компании.

Россельхозбанк запускает прием заявок от агротех-стартапов, малых предпринимателей и инвесторов на регистрации для участия в пилотировании сервиса «Финансовое планирование». Участники получат доступ к полному функционалу платформы бесплатно на период тестирования решения.

«Драйвером запуска каждого продукта для нас, в первую очередь, является запрос клиентов и партнеров банка. Бизнес-сообщество составляют разноплановые игроки и компании с разными компетенциями и подходами к ведению бизнеса, однако всем им необходим универсальный набор инструментов для решения фундаментальных задач. Мы провели кропотливую работу над созданием сервиса финансового планирования и с удовольствием представляем его рынку. Развитие клиентских сервисов — одно из ключевых направлений работы РСХБ, и мы рады разделить эту цель с большим сообществом российских стартапов», — прокомментировала Елена Батурова, заместитель председателя правления Россельхозбанка.

«Для адаптации продукта под нужды клиентов РСХБ было важно добавить отраслевые параметры агротех-стартапов при моделировании их бизнес-проектов. Была проведена большая работа с коллегами из банка по выявлению и валидации таких параметров. Также одним из критериев адаптации продукта была его простота, так как большинство инноваторов не учились в финансовых университетах и порог входа в финансовое моделирование сложных проектов достаточно велик. Мы решили данную проблему при помощи конфигурации режима создания модели — адаптивный и профессиональный. В адаптивном режиме инноватор отвечает на главные вопросы своего проекта и получает удобный предзаполненный интерфейс, где потребуется 5 минут, чтобы создать свою первую финансовую модель. Уверены, что наш сервис поможет многим инноваторам избавиться от рутины и сфокусироваться на реализации наилучших сценариев своих финансовых моделей», — отметил Александр Гурин, со-основатель Metadoor Invest.

«Мы рады, что продукты наших резидентов используются для решения широкого круга бизнес-задач во всех отраслях, в том числе в сельском хозяйстве. Повышение инвестиционной привлекательности и финансовое планирование с помощью современных инструментов - обязательное условие работы любого предприятия. Плечо Россельхозбанка даст нашему стартапу доступ к огромной базе клиентов и возможность улучшить качество моделей и точность оценки», — отметил Павел Новиков, управляющий директор Фонда «Сколково».

Подробнее ознакомиться с сервисом финансового планирования и зарегистрироваться на участие в пилоте можно на с транице проекта на платформе «РСХБ.Цифра».