РСХБ запустил калькулятор ЕГЭ для агровузов

Россельхозбанк создал полезный для абитуриентов цифровой сервис — калькулятор ЕГЭ. С его помощью недавний выпускник школы сможет оценить свои шансы на поступление в сельскохозяйственные вузы страны.

В 2023 году единый государственный экзамен в России сдали более 630 тысяч человек, при этом десятки тысяч из них поступили именно в аграрные вузы страны. Российский АПК расширяется и отрасли требуется всё больше квалифицированных кадров. Чтобы помочь молодежи найти себя в сельском хозяйстве, Россельхозбанк реализует множество проектов и создает онлайн-сервисы. Новый с ервис «Калькулятор ЕГЭ» показывает старшеклассникам возможности для поступления.

Система подбирает для абитуриента подходящие аграрные вузы на основе полученных за экзамен баллов. Причем это могут быть реальные результаты, если они уже известны, или только предполагаемые. Ориентиром для сервиса является средний балл ЕГЭ тех, кто поступил в это учреждение на бюджет в прошлом учебном году.

Получив подборку, абитуриенты могут просмотреть карточку учебного заведения и получить всю релевантную информацию: подходящие направления подготовки, средний балл ЕГЭ, количество бюджетных мест, формы обучения, контакты приемной комиссии.

«Куда я могу поступить со своими баллами?» – это вопрос, волнующих большинство обучающихся по окончании школы. В своей деятельности Россельхозбанк объявил 2024 год – годом поддержки школьного аграрного образования, и мы развиваем несколько направлений поддержки обучающихся. Например, победители олимпиады по генетике «Иннагрика» могут получить стипендию в размере 15 тыс. рублей от банка в случае, если станут студентами одного из аграрных вузов России. А чтобы помощь школьнику определиться с учебным заведением, мы разработали калькулятор ЕГЭ, сразу показывающий направления, для которых текущие баллы абитуриента за экзамен наиболее актуальны», — прокомментировала Елена Батурова, заместитель председателя правления Россельхозбанка.