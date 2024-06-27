Новости

Иркутская область заняла 12 место в России по уровню доступности жилья

С 2023 года срок накопления на квартиру в регионе сократился на полгода. Данные приводит РИА Новости.

Приангарье заняло 12 место в России по уровню доступности жилья. Согласно рейтингу РИА Новости, чтобы средней семье купить квартиру в 60 «квадратов», необходимо копить 4 года. В 2023-м году срок равнялся 4,6 лет. Стоимость такого жилья эксперты оценили в 5,9 млн рублей.

Место

Регион

Срок накопления на квартиру в 2024 году в годах

11

Красноярский край

4

12

Иркутская область

4

47

Новосибирская область

5,3

67

Республика Бурятия

6,3

Верхние строчки рейтинга по доступности жилья занимают Ненецкий автономный округ, Магаданская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Мурманская область и Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, где семьям с одним ребенком необходимо менее трех лет для того, чтобы накопить на двухкомнатную квартиру.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Бизнес-форум "Новый босс"
«Воспринимайте бизнес как игру». Екатерина Татаринова, «Марлин», – о факапах, которые привели к взрывному росту
Блеск через вызовы. Как создавался бренд украшений Olafa
«Человек покупает у человека». 7 трендов современного маркетинга
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес