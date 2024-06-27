Иркутская область заняла 12 место в России по уровню доступности жилья

С 2023 года срок накопления на квартиру в регионе сократился на полгода. Данные приводит РИА Новости.

Приангарье заняло 12 место в России по уровню доступности жилья. Согласно рейтингу РИА Новости, чтобы средней семье купить квартиру в 60 «квадратов», необходимо копить 4 года. В 2023-м году срок равнялся 4,6 лет. Стоимость такого жилья эксперты оценили в 5,9 млн рублей.

Место Регион Срок накопления на квартиру в 2024 году в годах 11 Красноярский край 4 12 Иркутская область 4 47 Новосибирская область 5,3 67 Республика Бурятия 6,3

Верхние строчки рейтинга по доступности жилья занимают Ненецкий автономный округ, Магаданская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Мурманская область и Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, где семьям с одним ребенком необходимо менее трех лет для того, чтобы накопить на двухкомнатную квартиру.