Как выбрать квартиру в новостройке в 2024 году? Рекомендации экспертов

Покупка недвижимости — это всегда дело серьезное и ответственное, требующее от покупателя максимальной внимательности и осторожности. Как убедиться, что квартира «чистая» и не является предметом судебных разбирательств? По каким параметрам следует выбирать застройщика, чтобы не остаться без денег и жилья? На что следует обращать внимание при осмотре помещения и выбрать качественный «товар»? Обо всем этом рассказала директор по развитию Девелоперской группы «Хрустальный» Кристина Яковенко.

Изучите репутацию застройщика

Обратите внимание на опыт, проекты, рейтинги и отзывы клиентов. На помощь может прийти коммерческий рейтинг — Единый ресурс застройщиков (ЕРЗ). Здесь можно отследить такие параметры как скорость строительства, объемы сдаваемого жилья, потребительские качества жилищных комплексов (архитектура, парковка, социальная инфраструктура, безопасность, входные группы, инженерные системы). Например, «Хрустальному парку» в этой системе присвоен высший балл, а в 2021 году микрорайон «Хрустальный парк» занял два первых места в Градостроительном конкурсе жилых комплексов-новостроек «ТОП ЖК-2021» на сайте ЕРЗ. С 2009 года Девелоперская группа «Хрустальный» создает федеральную сеть коттеджных поселков с развитой инфраструктурой, качественным благоустройством и всеми необходимыми условиями для комфортной жизни в максимальном единении с природой.

Запросите у застройщика лицензии и разрешения.

Продолжаем тщательно изучать все необходимые документы, иначе дальше двигаться по списку нет смысла. Бумаги должны быть предоставлены по первому требованию. Если какие-то сведения кажутся вам недостоверными, или вы обнаружили отличия между данными в документах и на официальном сайте застройщика, лучше перепроверьте информацию. Убедитесь, что квартира строится по проектному финансированию с использованием эскроу-счетов, так как это основной механизм, который поможет обезопасить ваши деньги. Сейчас этот процесс проходит намного проще: все разрешающие документы и проектные декларации можно посмотреть на сайте нашдом.рф.

Проанализируйте расположение квартиры

Конечно, каждый мечтает, чтобы его будущее жилище находилось в удобном и безопасном районе с развитой инфраструктурой, поэтому район очень важен. Здесь все индивидуально: кто-то хочет жить поближе к центру — магазинам, торговым центрам, а кому-то важнее экологичность.

ЖК «Хрустальный парк» находится на 14 километре Байкальского тракта, в деревне Новолисиха. Несмотря на отдаленность от центра, здесь есть все необходимое для комфортной загородной жизни: муниципальный детский сад, продуктовые магазины и мини-маркет с доставкой до дома, кафе и пункты выдачи Wildberries и OZON.

Обратите внимание на такие преимущества квартир в Датском квартале, как участки или просторные террасы. Например, у квартир первого этажа в распоряжении личные огороженные дворики, у квартир второго и третьего этажей — просторные террасы, панорамные окна и, соответственно, отличный вид на двор-парк, залив или лес.

Еще один немаловажный нюанс, который нужно учесть при покупке, это расположение самой квартиры. Хотите максимально освещенное помещение? Выбирайте вид окон на юг. В таких квартирах будет тепло даже в период межсезонья. Если мечтаете просыпаться утром от яркого солнышка, то вам идеально подойдет вид из спальни на восток, а любители красивых закатов могут выбрать западное направление. Здесь все индивидуально и зависит от ваших предпочтений.

Удостоверьтесь в качестве строительства

Документы это, конечно, важно, но и на качество жилья тоже следует обратить внимание. Обязательно узнайте об используемых материалах, технологиях и гарантиях, предоставляемых застройщиком. За этой информацией можно обратиться непосредственно к застройщику, либо провести независимую экспертизу. Что проверяем? Качество окон и дверей, трубы и систему отопления, отделку, общие зоны.

В «Хрустальном парке» строятся загородные дома с использованием свайного фундамента с монолитно-железобетонным ростверком. Ширина стен из кирпича с теплоизоляцией составляет 550 миллиметров. Облицовка выполняется керамическим кирпичом. В домах Датского квартала тепло будет сохраняться за счет качественных материалов, что подтверждается присвоенным классом энергоэффективности А+. А чем меньше расход электроэнергии, тем увереннее ваш шаг в сторону экологичного потребления.

Оцените планировку квартиры

Вместе с проверкой качества строительства удостоверьтесь, что общая площадь, количество комнат и их расположение соответствуют вашим потребностям. Последние несколько лет покупатели отдают предпочтение свободным планировкам, чтобы можно было создать пространство по своему желанию.

Квартиры в Датском квартале сдаются без комнатных перегородок — чистый лист для ваших идей. Каждое пространство особенно, и чтобы лучше оценить его возможности и сэкономить драгоценное время, проектный отдел «Хрустального парка» подготовил эргономичные планировочные решения.

Учтите финансовые условия

Определите сумму, которую вы готовы потратить на новое жилье. Если вы берете квартиру в ипотеку, изучите существующие льготные программы. Подробно изучите цены, способы оплаты, возможность рассрочки и иные финансовые моменты. Как правило, платеж по кредиту не должен превышать 30–40% ежемесячного дохода семьи. Умножьте эту сумму на 15–20 лет и вы получите приблизительную стоимость жилья, которое вы можете приобрести.

В «Хрустальном парке» действуют все льготные ипотечные программы. Есть акции и скидки до 600 тысяч рублей.

Оцените уровень сервиса

Узнайте, какая дополнительная инфраструктура предоставляется застройщиком, такие как парковки, детские площадки, магазины и так далее. В Датском квартале запланирована концепция двор-парк без машин — все парковочные места будут расположены по периметру квартала. Коэффициент составляет 1,7 парковочного места на квартиру! Каждый дом будет оснащен парковочными местами для жителей и их гостей.

В центре каждого квартала (а Датский уже девятый квартал по счету) расположены детские и спортивные площадки для детей разного возраста, зоны для отдыха и теплых встреч с близкими. Часто проводятся совместные праздники, в которых участвуют все соседи.

Датский квартал сдается в 3 квартале этого года. В линейке таунхаусов уже завершается благоустройство придомовой территории, сдача запланирована на август 2024 года. Есть квартиры от 39 до 92 квадратных метров, с участками на первых этажах и террасами на вторых и третьих, двухэтажные таунхаусы с гаражом, участком и террасами. Развитая инфраструктура, комфортная жизнь загородом. В 2022 году ЖК «Хрустальный парк» получил приз ТОП ЖК 2022 «Лучший жилой комплекс-новостройка Российской Федерации, малоэтажные дома».

Отдел продаж находится на 14-м километре Байкальского тракта, на территории ЖК «Хрустальный парк». Все подробности о жилом комплексе можно узнать по телефону (3952) 999-700 или на сайте проекта. Или запишитесь на индивидуальную экскурсию, чтобы на месте выбрать подходящий вариант жилья.

Застройщик ООО СЗ «Хрустальный Девелопмент». Проектные декларации на наш.дом.рф