Доля льготной ипотеки в общем объеме ипотечного кредитования в мае выросла до 75%

«Объединенное кредитное бюро» (ОКБ) подвело итоги ипотечного кредитования в мае 2024 г. Количество выдач ипотечных кредитов за месяц выросло на 16%, а объемы – на 19%. В мае банки выдали 121,09 тыс. кредитов на 536,58 млрд руб., в апреле – 104,79 тыс. кредитов на 449,26 млрд руб.

Средний размер ипотеки вырос на 3%: с 4,29 до 4,43 млн руб. В годовом отношении объемы ипотечного кредитования сократились на 12%, а количество выдач – на 24%. В мае 2023 года было выдано 159,25 тыс. кредитов на 611,09 млрд руб. Средний размер ипотечного кредита вырос за год на 15%: с 3,84 млн руб. Средний срок ипотеки в мае текущего года вырос по сравнению с апрелем на 8 мес. и составил 281 мес. (23 года 5 мес.), годом ранее он составлял 249 мес. (20 лет и 9 мес.).

В мае новое жилье заняло 37% от общего количества и 44% от общего объема ипотечных кредитов: было выдано 45,35 тыс. кредитов на новостройки на 238,05 млрд руб.

Месяцем ранее доля кредитов на новое жилье составила 30% от общего количества выданных банками ипотек и 36% от их общего объема. В апреле было выдано 31,06 тыс. кредитов на новое жилье на 161,12 млрд руб. Год назад доля первичного жилья была равна 23% от общего количества и 30% от общего объема ипотечного кредитования. В мае 2023 года было выдано 36,44 тыс. кредитов на новостройки на сумму 182,46 млрд руб.

На долю льготной ипотеки в мае пришлось 62% от общего количества и 75% от общего объема выдач ипотечных кредитов. За месяц было выдано 75,38 тыс. льготных ипотек на 401,60 млрд руб. Средний размер кредита составил 5,33 млн руб., средний срок – 310 мес. (25 лет 10 мес.). Месяцем ранее доля льготной ипотеки составляла 56% от общего количества и 69% от общего объема выдач. В апреле 2024 г. было выдано 58,99 тыс. льготных ипотечных кредитов на 311,99 млрд руб. Средний размер льготного ипотечного кредита был равен 5,29 млн руб., средний срок – 306 мес. (25 лет 6 мес.). Год назад льготная ипотека заняла 40% от общего количества выданных банками ипотек и 50% от их объема. В мае 2023 года было выдано 63,75 тыс. льготных ипотечных кредитов на 307,69 млрд руб. Средний размер кредита был равен 4,83 млн руб., средний срок – 284 мес. (23 года 8 мес.).

В ТОП-5 регионов по объемам ипотечного кредитования в мае вошли: Москва – 8,84 тыс. кредитов на 66,68 млрд руб., из них 5,77 тыс. льготных ипотек на 46,16 млрд руб.; Московская обл. – 6,76 тыс. кредитов на 40,15 млрд руб., из них 4,22 тыс. льготных ипотек на 29,25 млрд руб.; Санкт-Петербург – 5,34 тыс. кредитов на 30,58 млрд руб., из них 3,72 тыс. льготных ипотек на 23,28 млрд руб.; Татарстан – 4,17 тыс. кредитов на 20,01 млрд руб., из них 2,74 тыс. льготных ипотек на 15,44 млрд руб.; и Краснодарский край – 4,19 тыс. кредитов на 19,73 млрд руб., из них 3,00 тыс. льготных ипотек на 15,73 млрд руб. Самые крупные ипотечные кредиты брали в мае жители Москвы – в среднем 7,54 млн руб., Московской обл. – 5,94 млн руб., Санкт-Петербурга – 5,72 млн руб., Якутии – 5,38 млн руб. и Севастополя – 4,93 млн руб. Самый длительный средний срок ипотечного кредитования зафиксирован в Ингушетии – 340 мес. (28 лет 4 мес.), а самый короткий – в республике Алтай: 233 мес. (19 лет 5 мес.). Жителям столицы выдавали ипотеку в среднем на 290 мес. (24 года 2 мес.).

«Динамика ипотечного кредитования на сегодняшний день определяется двумя основными факторами. С одной стороны, по рыночным ипотечным программам сохраняются высокие процентные ставки, которые не позволяют расти этому сегменту кредитования. С другой стороны, потребительские ожидания по скорому завершению части программ льготной ипотеки, а также по возможному повышению ключевой ставки, в мае воплотились в приросте объемов ипотечного кредитования. Для тех, кто планирует взять ипотечный кредит, но понимает, что с 1 июля не попадает под условиям льготной ипотеки, хорошей стратегией будет отказаться от займа, использовать ситуацию для накопления более крупной суммы первоначального взноса, например, с помощью вкладов, проценты по которым сейчас очень привлекательные, и вернуться к получению ипотеки после того, как рыночные ставки по жилищным кредитам снизятся», – Михаил Алексин, генеральный директор «Объединенного кредитного бюро».