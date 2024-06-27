В Иркутской области 87 школьников сдали ЕГЭ на 100 баллов

Это почти в два раза больше, чем в прошлом году. Об этом сообщил министр образования региона Максим Парфенов.

«На сегодня 87 участников государственной итоговой аттестации (ГИА-11) добились максимальных результатов на экзаменах, причем три выпускника смогли получить высший балл на ЕГЭ дважды. Поэтому, если говорить в целом о количестве максимальных баллов, то их у нас 90. И это почти в два раза больше, чем в прошлую экзаменационную кампанию, когда с учетом также трех двухсотбалльников было зафиксировано 50 высших баллов. Очень рад, что в этом году наши выпускники оказались еще успешнее, и от души поздравляю их с такими выдающимися результатами госэкзаменов», – подчеркнул министр.

Ранее уже сообщалось, что 100 баллов по двум предметам, русскому языку и литературе, получила выпускница Шелеховского лицея Яна Сидорова. Еще один выпускник Шелеховского лицея Антон Боровской смог добиться двух максимальных результатов на обязательных экзаменах по русскому языку и математике профильного уровня. А двухсотбалльник Андрей Супалов из лицея №1 г. Братска получил по 100 баллов на экзаменах по русскому языку и физике.

Напомним, что больше всего максимальных баллов выпускники смогли получить на экзаменах по русскому языку (33) и химии (24), а также на ЕГЭ по литературе (16) и профильной математике (10). Без стобалльных результатов остались участники экзаменов по информатике, биологии и обществознанию.