40% студентов Иркутска мечтают стать бизнесменами

В опросе сервиса по поиску работы SuperJob Старт карьеры приняли участие студенты вузов из города.

В Иркутске 44% студентов видят себя на пике карьеры бизнесменами, причем в равной степени, как парни, так и девушки. 36% студентов намереваются строить карьеру в найме, в большей степени на это ориентированы юноши (38% против 34% среди девушек).

Каждый десятый студент утверждает, что уже имеет опыт ведения собственного бизнеса.

Причем чаще это парни, чем девушки. Судя по комментариям, в большинстве случаев речь идет об опыте заработка своими силами без правового оформления статуса предпринимателя – студенты пробуют себя в различных сферах: продажах, интернет-услугах, hand made и проч. Каждый второй планирует открыть свое дело: среди девушек – 55%, среди юношей – 46%.