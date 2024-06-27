Подведены итоги конкурса РУСАЛа «Вдохновляй и действуй»

В Шелехове волонтеры РУСАЛа создадут аудиоэкскурсию по городу и научат играть в баскетбол воспитанников Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей.

РУСАЛ и Эн+ объявили победителей грантового конкурса для сотрудников «Вдохновляй и действуй!». В этом году в конкурсе приняли участие 140 проектных команд. По итогам экспертизы поддержку получат 53 проекта. Два из них будут реализованы шелеховскими волонтёрами РУСАЛа.

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Анна Кузнецова, менеджер ИркАЗа, вместе со своей командой придумала интересный проект для воспитанников Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей.

Инициатива разработана совместно с баскетбольной командой ИркАЗ и Иркутской областной Федерацией баскетбола. Для детей будут проведены тренировки на протяжении двух с половиной месяцев.

Дружеский благотворительный турнир станет завершающим мероприятием проекта. На собранные средства закупят уличные кольца и мячи в Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей.

На турнире представители Иркутской областной Федерации баскетбола выберут талантливых спортсменов, которые получат возможность тренироваться в детских и юношеских сборных.

«Иммерсивная экскурсия «Говорит Шелехов»

Иммерсивный — значит «погружающий, создающий эффект присутствия». Вместо гидов – актёры (талантливые волонтёры шелеховской промплощадки), а вместо привычного рассказа – интересные сюжеты истории родного города.

Именно так описывают свой проект сотрудники пресс-службы ИркАЗа.

Анастасия Кочнева, руководитель проекта, вместе с командой предлагают шелеховчанам отправиться в удивительное и необычное путешествие загадочного прошлого и настоящего.

Волонтёры начнут проводить бесплатные экскурсии по Шелехову в аудио-формате для сотрудников промплощадки компании РУСАЛ, жителей и гостей города.

Маршрут экскурсии пройдёт не только по памятным и историческим достопримечательностям Шелехова, но и по современным значимым объектам, которые построила или реконструировала компания.