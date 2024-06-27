10,06 тыс. рублей – средний размер микрозайма в мае

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в мае 2024 года средний размер микрозайма (или «займа до зарплаты» до 30 тыс. руб.) составил 10,06 тыс. рублей, немного увеличившись (на 0,5%) по сравнению с предыдущим месяцем (в апреле 2024 года – 10,01 тыс. руб.).

В свою очередь по сравнению с аналогичным периодом прошлого года средний чек «займа до зарплаты» в мае 2024 года вырос более существенно – на 9,9% (в мае 2023 года – 9,15 тыс. руб.).

Наибольший средний размер «займа до зарплаты» в мае 2024 года зафиксирован в:

Москве (12,14 тыс. руб.),

Санкт-Петербурге (11,17 тыс. руб.),

Московской обл. (10,92 тыс. руб.),

Краснодарском крае (10,77 тыс. руб.),

Ханты-Мансийском АО (10,49 тыс. руб.).

При этом по сравнению с предыдущим месяцем наиболее существенный рост среднего чека микрозайма в мае 2024 года продемонстрировали:

Нижегородская обл. (+2,5%),

Краснодарский край (+2,1%),

Алтайский край (+1,8%),

Волгоградская обл. (+1,8%),

Пермский край (+1,5%).

В свою очередь, в некоторых регионах из топ-30 средний чек микрозайма в мае, напротив, сократился, в том числе в:

Кемеровской обл. (-1,5%),

Удмуртской Республике (-1,4%),

Новосибирской обл. (-1,4%),

Ростовской обл. (-1,2%),

Красноярском крае (-1,1%).

В Москве и Санкт-Петербурге данный показатель за месяц увеличился на 0,4% и 1,1% соответственно.

«В 2024 году средний чек микрозайма немного вырос, – констатирует директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – При этом с лета прошлого года его значение, в целом, достаточно стабильно, а рост не превышает инфляции. Такая, в целом, умеренная динамика во многом связана с мерами регулятора по охлаждению микрофинансового рынка, в том числе, с макропруденциальными лимитами в части долговой нагрузки заемщиков и снижением максимально возможной процентной ставки по микрозаймам. Это привело не только к сокращению выдачи микрозаймов гражданам с высокой долговой нагрузкой, но и к ограничению его среднего размера для них. В то же время, заемщикам с приемлемыми показателями долговой нагрузки и Персонального кредитного рейтинга МФО готовы предоставлять более значительные суммы».