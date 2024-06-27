Студенты ИГУ и ИРНИТУ прошли годовую оплачиваемую ИТ-стажировку в ИНК

Студенты Иркутского государственного университета (ИГУ) и Иркутского национального исследовательского технического университета прошли годовую оплачиваемую стажировку в Иркутской нефтяной компании (ИНК).

Выпускниками стали 15 человек, участие в программе приняли студенты 3–4 курсов. Отбор стажеров проходил на конкурсной основе, всего было подано 100 заявок.

В течение года студенты решали различные бизнес-задачи компании. Стажеры получили индивидуальные планы по обучению новым навыкам и развитию компетенций. За каждым участником был закреплен наставник. В завершение стажировки молодые специалисты презентовали свои проекты, которыми подвели итоги годовой работы.

– В компании традиционно работают и стажируются много молодых людей, но целенаправленная работа с ИТ-специалистами была проведена впервые. Мы увидели, сколько способностей, талантов, мотивации и рвения в них. Ребята внесли свой вклад в оптимизацию рабочих процессов в компании. Некоторые уже вошли в штат и уже строят свою карьеру с ИНК, – отметил заместитель генерального директора по информационным технологиям Станислав Норкин.

В ИНК работает комплексная программа подготовки молодых кадров, охватывающая школы, вузы-партнеры и производственные объекты. Для школьников запущен бесплатный образовательный проект «Академия ИНК», а также действуют профильные ИНК-Классы.

Студентам доступны корпоративные группы с возможностью дополнительной профессиональной подготовки, оплачиваемые практики на промыслах. Молодым специалистам адресованы адаптационные курсы и поддержка наставников на рабочем месте. Подробная информация о практике представлена на официальном сайте компании в разделе «Программы для молодежи».