Свой Банк принял участие в конференции «Цифровая трансформация и банковские технологии»

25-26 июня в Москве состоялась 6-я ежегодная практическая конференция «Цифровая трансформация и банковские технологии: статус 2024». В мероприятии приняли участие операционные и IT-директора, руководители департаментов по цифровизации, развитию бизнеса и инновациям ведущих российских банков. Свой Банк на форуме представил директор по информационным технологиям (CIO) Александр Мезенцев.

Основная цель конференции, организованной компанией «Диалог Менеджмент Партнерс» — собрать в одном месте самые современные решения и услуги в области цифровой трансформации кредитных организаций и предоставить участникам возможность ознакомиться с лучшими практиками роботизации и автоматизации банковского сектора.

В рамках форума Александр Мезенцев выступил с докладом на тему «Новые уровни организации. Почему важно вкладываться не только в Digital» и рассказал о том, почему для эффективной работы и выполнения задач по цифровизации следует инвестировать в организационную структуру, коллектив и культуру. Спикер отметил, что многие компании фокусируются на создании цифровых продуктов, но забывают о важности вложений в развитие организационной структуры, корпоративной культуры, обучение сотрудников, а недооценка этих моментов может замедлить достижение поставленных digital-целей.

«Это был очень интересный и полезный опыт. Конференция предоставила возможность поделиться собственной экспертизой, ознакомиться с практиками, реализуемыми в других банках, обсудить практические кейсы и достижения в области цифровой трансформации, а также обменяться с коллегами мнениями по самым актуальным вопросам», — отметил эксперт Своего Банка.