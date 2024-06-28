Движение по понтонному мосту через Лену ограничили в Иркутской области

В Иркутской области изменилось движение транспорта по мосту через реку Лена возле села Тутура в Жигаловском районе. Подробности рассказал губернатор Игорь Кобзев.

«Через переправу введено временное ограничение движения автомобилей массой более 5 тонн. Наплавной мост поврежден из-за продолжительных обильных осадков и подъема уровня воды. Опасности для местных жителей нет, жизнеобеспечение не нарушено», – сказал глава региона.

Ограничение введено для сохранности моста и предупреждения возникновения чрезвычайной ситуации. При спаде воды будут проведены необходимые ремонтные работы Жигаловским участком Качугского филиала Дорожной службы региона, после чего движение будет полностью открыто.