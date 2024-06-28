На участке в ИВАТУ в Иркутске вместо госпиталя построят спортивный объект

На очередном заседании городской Думы приняли решение о передаче муниципального земельного участка площадью почти 4,5 гектара в государственную собственность правительства Иркутской области, рассказали в пресс-службе мэрии.

Основанием для рассмотрения такого вопроса стало соответствующее обращение регионального министерства имущественных отношений. Участок и имеющиеся на нем объекты – казармы, баня-прачечная, плацы – расположены в приаэродромной зоне 7.2, которая накладывает определенные ограничения на его эксплуатацию. В частности, пришлось отказаться от идеи строительства там военного госпиталя.

«По имеющейся информации, правительство Иркутской области рассматривает возможность обустройства здесь спортивного объекта регионального значения за счет средств федерального бюджета. Для этого земельный участок должен находиться в государственной собственности, а не в муниципальной», – говорится в сообщении.

В связи с этим запланировано создание спортивного объекта, предположительно, стадиона вместо госпиталя. Планируется, что он будет доступен для посещения всем иркутянам.