Розничную продажу алкоголя ограничат в Иркутске из-за празднования Дня молодежи

В 30 муниципальных образованиях Приангарья будет ограничена продажа алкогольной продукции в связи с проведением Дня молодежи: на некоторых территориях – 29 июня, на других – 30 июня, рассказала Служба потребительского рынка и лицензирования Иркутской области.

Ограничения устанавливаются в соответствии с постановлением властей. В части муниципалитетов ограничения будут действовать на территории всего МО на протяжении дня с 8:00 до 23:00, в части – только в конкретных местах празднования и во время празднования.

В частности, в областном центре, Братске, Усолье-Сибирском, Саянске, Ангарске и ряде других населенных пунктов День молодежи состоится 29 июня.

Запрет розничной продажи алкогольной продукции не распространяется на кафе, рестораны и другие заведения общественного питания.

Нарушение запрета облагается штрафом: для должностных лиц он составит от 20 до 40 тыс. рублей, для юридических лиц – от 100 до 300 тыс. рублей.