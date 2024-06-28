Бывшего заместителя мэра Иркутского района оштрафовали на 11 млн рублей взятку

Вынесен приговор в отношении экс-заместителя мэра Иркутского района по уголовному делу о получении взятки в особо крупном размере. Подробности рассказали в региональной прокуратуре.

Установлено, что в 2021 году мужчина совместно с начальником отдела по капитальному строительству и другими должностными лицами КУМИ администрации Иркутского района получили от представителя строительной фирмы более 13 млн рублей.

Взятка предназначалась за организацию подрядчику победы в электронном аукционе на заключение муниципального контракта на монтаж школы-детского сада на 110 мест в поселке Большое Голоустное стоимостью более 300 млн рублей.

Кроме того, получатели денег должны были не осуществлять надлежащий контроль, не выявлять нарушения, беспрепятственно принимать работы, подписывать вовремя акты приема-передачи и своевременное обеспечивать оплату.

Бывшего чиновника приговорили к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, штрафу в размере более 11 млн рублей. Также ему запретили 3 года занимать определенные должности.