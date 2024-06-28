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Большинство россиян тратят впустую свыше четверти рабочего времени

Аналитики сервиса по поиску вакансий Superjob провели исследование и выяснили, как расходуют рабочее время россияне. Результаты есть у SIA.RU.

«6 из 10 россиян время от времени приходится выполнять обязанности, которые лишены для них смысла. На ненужную работу они тратят 28% рабочего времени. По средним оценкам, у более молодых респондентов бесполезная работа отнимает треть рабочего дня, у тех, кто старше 45 лет, – четверть времени», – говорится в сообщении.

Для 41% россиян работа всегда имеет смысл, причем женщины заявляют об этом чаще мужчин. Граждане в возрасте до 34 лет реже считают свою работу полезной, по сравнению с теми, кто старше. Респонденты со средним профессиональным образованием чаще уверены в том, что не тратят рабочее время впустую.

Больше всего тех, кто считает свою работу полезной и осмысленной, – среди главных бухгалтеров, операторов кол-центров и продавцов. Наибольшее количество времени тратят впустую офис-менеджеры, дизайнеры и секретари.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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