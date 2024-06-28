Загородные дома в Иркутской области за пять лет подорожали почти на 50%

За 5 лет стоимость загородных домов в регионах России выросла на 70%. Рост зафиксирован во всех субъектах РФ, нет ни одной локации, где цены стагнировали или стали ниже. Данные приводи Циан.

Средняя цена загородной недвижимости мало менялась до лета 2020 года, после чего начался рост из-за увеличенного интереса к рынку в период пандемии. Рост цен был вызван как повышением в отдельных лотах, так и изменением предложения, где быстро уходили доступные варианты. Рост сохранялся за счет увеличения стоимости строительства и распространения ипотечных программ. Максимальный рост зафиксирован с 2021 года по 2022 год (+20% в год), но с начала 2024 года цены начали стабилизироваться.

Наблюдался сильный рост цен в регионах с приятным климатом и низкими ценами 5 лет назад, особенно в группах регионов с самыми доступными домами и высоким спросом на загородную недвижимость.

Республика Алтай, Ставропольский край, Краснодарский край, Челябинская область и Ямало-Ненецкий автономный округ лидировали по росту цен. В Республике Алтай цены выросли в 4,5 раза, в то время как в Москве цены поднялись всего на 31% за 5 лет.

В Иркутской области результаты скромнее, стоимость ИЖС в регионе за 5 лет увеличилась на 49% – с 4,5 млн до 6,7 млн рублей.

«Цены на загородном рынке РФ за последние 5 лет увеличились в среднем на 70%. Во многом рост обеспечен увеличением популярности сегмента в результате пандемии коронавируса, когда многие осознали преимущества жизни в собственном доме, а также увеличением стоимости строительства и все более широким распространением ипотечных программ, – комментирует Елена Лапшина, эксперт Циан.Аналитики. – Более сильный рост был характерен для регионов с повышенным спросом и, при этом, относительно недорогой недвижимостью. Во время пандемии коронавируса в лидерах были южные регионы с благоприятным климатом, в последние годы к ним добавились регионы, граничащие со столичным».