Банки объединились для создания единого QR

В России появится единый QR-код для оплаты покупок. Об этом пишут «Известия».

«Сбер», Альфа-банк и Т-банк 27 июня договорились о создании консорциума для запуска единого QR в качестве альтернативы НСПК. Во встрече в штаб-квартире Альфа-банка приняли также участие более 20 крупных игроков.

Предполагается, что единый QR будет работать следующим образом, следует из презентации проекта (есть у «Известий»). Человек в магазине сможет отсканировать код, который перебросит его на страницу оплаты (предполагается, что будет использоваться домен multiqr.ru – «Сбер» передаст его консорциуму). Там покупатель сможет выбрать способ платежа: Pay-сервис, систему быстрых платежей или, например, цифровой рубль (когда его запустят в промышленную эксплуатацию). Трансакции при этом будут проходить через расчетный банк консорциума.

Сейчас на рынке существует сразу несколько решений, которые позволяют делать платежи по QR. Во-первых – система быстрых платежей (СБП), к которой подключились все российские банки. Но у крупнейших игроков есть и свои возможности оплаты по коду: например, SberPay или T-Pay. В таком количестве технологий легко запутаться.

Напомним, что Сбер восьмой год подряд подтвердил лидерство в рейтинге эквайеров по количеству транзакций. За 2023 год российская компания показала результат в 47 млрд транзакций (+11% за год), оторвавшись от ближайших конкурентов WORLDPAY (+10% за год) и NEXI (+18% за год) в 4 раза.

Также, согласно отчёту The Nilson Report, банк второй год подряд занимает третье место в рейтинге крупнейших онлайн-эквайеров в мире и является единственным из ТОП-3 онлайн-игроков, одинаково успешно развивающим одновременно POS-эквайринг и интернет-эквайринг.

Доля онлайн-транзакций Сбера составляет 10%. Первое и второе места в рейтинге занимают ориентированные на интернет-платежи компании J.P. Morgan Payments и Adyen.