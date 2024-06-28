Кредиты на паузе

С 1 июля в России заканчивается действие льготной ипотеки, ужесточаются требования к потребкредитам и устанавливаются надбавки к коэффициентам риска по автокредитам. Об этом пишут «Известия».

С 1 июля в России перестанет действовать льготная ипотека с господдержкой под 8% годовых, запущенная весной 2020 года. Причин для отмены льготной программы несколько: значительный рост ключевой ставки и, как следствие, большая разница между льготной и ключевой ставкой, которую необходимо покрывать из бюджетных средств.

Однако льготные программы на российском рынке все же останутся, например семейная ипотека под 6% годовых.

С 1 июля ЦБ РФ вводит более жесткие требования страхования к заемщикам, повышает надбавки к коэффициентам риска по потребительским кредитам и впервые устанавливает их для автокредитов. Нововведение связано с ростом доли автоссуд с предельной долговой нагрузкой (ПДН). Этим решением регулятор планирует снизить риски как для финансовых организаций, так и для заемщиков.

Таким образом, клиентам с высокой долговой нагрузкой станет сложнее получить необеспеченные потребительские кредиты и автокредиты.

Ранее стало известно, что 2,29 млн новых кредитных карт выдано в мае 2024 года. При этом объем лимитов по кредитным картам, выданным в мае 2024 года, снизился по сравнению с апрелем еще существеннее (-2,9%) и составил 234,9 млрд. руб. (в апреле 2024 года – 242,0 млрд руб.).

«Число новых выданных карт снижается второй месяц подряд, – отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – Во многом это является следствием жесткой денежно-кредитной политики регулятора по охлаждению кредитного рынка. Вместе с тем, благодаря возросшим доходам граждан, их кредитная и потребительская активность по-прежнему находится на достаточно высоком уровне, обеспечивая стабильное развитие рынка необеспеченного кредитования. В этом смысле кредитные карты представляются разумным компромиссом, который позволяет заемщикам экономить при условии грамотного использования грейс-периода».