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МВФ: рост госдолга США представляет угрозу для мировой экономики

Государственный долг США к 2032 г. может превысить 140% ВВП, что угрожает мировой экономике, сообщается в ежегодном докладе Мирового валютного фонда (МВФ).

– Существует острая необходимость обратить вспять продолжающийся рост соотношения государственного долга к ВВП. <...> В рамках нынешней политики ожидается, что государственный долг будет неуклонно расти и превысит 140% ВВП к 2032 г., — говорится в документе.

Аналитики поясняют, что «такие высокие дефициты и долги создают растущий риск для США и мировой экономики». Однако пока они оценивают риски как умеренные, а долг считают устойчивым.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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